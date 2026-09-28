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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 28 September 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan berada dalam momentum yang mendukung untuk mengejar kemajuan. Kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki dapat membantu Anda mencapai tujuan dengan lebih mudah.

Perasaan bahagia juga mewarnai aktivitas sepanjang hari Sagitarius. Berbagai urusan, mulai dari pekerjaan hingga keuangan, berpeluang berjalan lancar jika dimanfaatkan dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang tepat bagi Sagitarius untuk bergerak maju. Manfaatkan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai tujuan. Suasana hati yang positif juga akan membuat Anda menjalani hari dengan lebih bahagia.

Cinta Sagitarius

Anda mampu memikat pasangan melalui kata-kata yang menyenangkan. Hubungan juga dapat semakin dekat dengan meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan santai bersama.

Momen tersebut membantu Anda dan pasangan saling memahami dengan lebih baik.

Karier Sagitarius

Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pekerjaan kemungkinan menjadi bagian dari aktivitas hari ini.

Anda juga berpeluang menyelesaikan tugas jauh sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Kesehatan Sagitarius

Kondisi kesehatan diprediksi tetap baik sepanjang hari. Pertahankan dengan melalukan hal-hal yang membuat Anda senang.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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