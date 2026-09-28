Ramalan Zodiak Scorpio 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih mampu mengendalikan perasaan dan emosi hari ini. Kesabaran menjadi kunci agar berbagai situasi yang dihadapi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Meski sejumlah tantangan mungkin muncul, tetaplah optimistis dan fokus menyelesaikan setiap urusan dengan tenang. Sikap tersebut akan membantu Scorpio meraih hasil yang lebih baik dalam berbagai usaha.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) Secara umum, hari ini menuntut Scorpio untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai keadaan. Mengendalikan emosi dan tetap memiliki harapan positif akan membantu Anda melewati tantangan sekaligus meningkatkan peluang meraih kesuksesan.

Cinta Scorpio Anda mungkin cenderung menyampaikan pendapat dengan cara yang cukup kasar kepada pasangan.

Agar hubungan tetap harmonis, cobalah menyikapi perbedaan pandangan dengan lebih santai dan tidak terburu-buru dalam bereaksi.

Karier Scorpio Tekanan pekerjaan kemungkinan terasa sepanjang hari. Anda mungkin harus mengorbankan sebagian kenyamanan untuk menyelesaikan tugas dengan teliti.

Dukungan dari atasan juga belum tentu didapatkan sehingga Anda perlu lebih mandiri dalam menjalankan pekerjaan.