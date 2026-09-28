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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 28 September 2026 | 16.04 WIB

Ramalan Zodiak Libra 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi momen yang menjanjikan bagi Libra. Sejumlah keinginan berpeluang mulai terwujud, terutama jika Anda berani mengambil keputusan besar dengan penuh pertimbangan.

Suasana yang mendukung juga membuat berbagai urusan berjalan lebih lancar. Ketenangan dalam menghadapi situasi akan membantu Libra mendapatkan hasil positif, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (28/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini berpotensi memberikan hasil yang menjanjikan bagi Libra. Keputusan-keputusan besar yang Anda ambil berpeluang membawa hasil baik dan membantu mewujudkan keinginan yang selama ini diharapkan.

Cinta Libra

Hubungan asmara berjalan dengan baik. Sikap santai dalam menghadapi berbagai situasi membuat komunikasi dengan pasangan terasa lebih nyaman dan harmonis.

Karier Libra

Anda kemungkinan mendapatkan kepuasan lebih besar dari tugas-tugas pekerjaan yang dijalani. Suasana kerja juga cenderung menguntungkan sehingga berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih nyaman.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan berada dalam keadaan baik sepanjang hari. Suasana yang damai turut memberikan rasa nyaman sehingga Anda dapat menjalani aktivitas tanpa banyak gangguan.

Keuangan Libra

Keuntungan finansial berpeluang Anda nikmati hari ini. Selain itu, ada kesempatan untuk meningkatkan jumlah tabungan yang dapat memberikan rasa aman dan kebahagiaan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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