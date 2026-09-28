Ramalan Zodiak 24–30 September 2026: Dari Masa Lalu yang Kembali Mengusik hingga Peluang Karier Baru

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik/ Pikisuperstar)
JawaPos.com — Ramalan zodiak minggu ini untuk periode 23–29 September 2026 membawa sejumlah tema yang berkaitan dengan karier, keuangan, dan hubungan asmara.
Memasuki pekan terakhir September, perhatian sebagian zodiak juga tertuju pada cara membangun hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan sekitar maupun diri sendiri.
Beberapa zodiak didorong untuk membuka diri terhadap peluang baru, sementara lainnya perlu menyelesaikan persoalan lama atau menata kembali prioritas sebelum melangkah lebih jauh.
Dilansir dari Chatelaine, Kamis (24/9/2026), perubahan dan evaluasi diri menjadi benang merah ramalan pekan ini. Sejumlah zodiak juga diingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama dalam urusan finansial dan hubungan.
Aries (21 Maret–19 April)
Lingkaran sosial membawa energi baru sekaligus membuka kesempatan memperluas jaringan profesional. Kerja sama menjadi kunci, tetapi Aries perlu menghindari mengambil terlalu banyak peran sendiri.
Keuangan berpeluang membaik melalui hubungan kerja yang solid dan pengelolaan sumber daya secara cermat.
Dalam asmara, akhir pekan menjadi waktu tepat melepaskan cerita lama dan memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat. Hari baik Selasa. Warna bahagia koral. Angka keberuntungan 3.
Taurus (20 April–20 Mei)
Kerja keras mulai menunjukkan hasil, terutama ketika Taurus terbuka menerima kritik dari orang yang dipercaya. Target besar yang selama ini dikejar berpeluang mencapai titik penting.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022