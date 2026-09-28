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Mellyna Putri Diniar
Senin, 28 September 2026 | 08.04 WIB

Ramalan Zodiak 24–30 September 2026: Dari Masa Lalu yang Kembali Mengusik hingga Peluang Karier Baru

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik/ Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik/ Pikisuperstar)

JawaPos.com — Ramalan zodiak minggu ini untuk periode 23–29 September 2026 membawa sejumlah tema yang berkaitan dengan karier, keuangan, dan hubungan asmara. 

Memasuki pekan terakhir September, perhatian sebagian zodiak juga tertuju pada cara membangun hubungan yang lebih sehat dengan lingkungan sekitar maupun diri sendiri. 

Beberapa zodiak didorong untuk membuka diri terhadap peluang baru, sementara lainnya perlu menyelesaikan persoalan lama atau menata kembali prioritas sebelum melangkah lebih jauh.

Dilansir dari Chatelaine, Kamis (24/9/2026), perubahan dan evaluasi diri menjadi benang merah ramalan pekan ini. Sejumlah zodiak juga diingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama dalam urusan finansial dan hubungan.

Aries (21 Maret–19 April)

Lingkaran sosial membawa energi baru sekaligus membuka kesempatan memperluas jaringan profesional. Kerja sama menjadi kunci, tetapi Aries perlu menghindari mengambil terlalu banyak peran sendiri. 

Keuangan berpeluang membaik melalui hubungan kerja yang solid dan pengelolaan sumber daya secara cermat. 

Dalam asmara, akhir pekan menjadi waktu tepat melepaskan cerita lama dan memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat. Hari baik Selasa. Warna bahagia koral. Angka keberuntungan 3.

Taurus (20 April–20 Mei)

Kerja keras mulai menunjukkan hasil, terutama ketika Taurus terbuka menerima kritik dari orang yang dipercaya. Target besar yang selama ini dikejar berpeluang mencapai titik penting. 

Editor: Hanny Suwindari
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