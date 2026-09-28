Ramalan Kartu Tarot 28 September 2026 Aries, Taurus, Cancer: Ujian Asmara atau Peluang Bisnis

JawaPos.com - Ramalan tarot harian kembali menghadirkan pesan menarik bagi zodiak Aries, Taurus, dan Cancer pada 28 September 2026.

Memasuki akhir bulan, pergerakan energi membawa dinamika penting seputar penentuan sikap dalam menghadapi ujian asmara atau menangkap peluang bisnis yang berpotensi menguntungkan.

Kartu kolektif yang muncul adalah High Priestess, yang dalam pembacaan tarot dikaitkan dengan intuisi, rahasia tersembunyi, serta kejelasan arah dalam melangkah.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (28/09), menyebutkan pembacaan kartu tarot pada 28 September 2026.

Pesan utama pada 28 September 2026 mengingatkan agar setiap zodiak tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan aspek finansial dan emosional secara matang.

Berikut adalah ramalan tarot harian untuk zodiak Aries, Taurus, Cancer pada 28 September 2026:

1. Aries (21 Maret - 19 April)

Kartu tarot utama adalah The Emperor atau Sang Kaisar. Kartu ini menegaskan bahwa Aries sedang diuji untuk memegang kendali penuh atas arah hidup dan stabilitas finansial.

Dalam karir dan bisnis, ada peluang emas untuk memimpin proyek baru atau mengeksekusi ide bisnis yang menjanjikan.