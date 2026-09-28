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Senin, 28 September 2026 | 08.00 WIB

Ramalan Kartu Tarot 28 September 2026: Terbukanya Kebenaran untuk Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius

Ramalan kartu tarot harian./Pexels.com - Image

Ramalan kartu tarot harian./Pexels.com

JawaPos.com - Ramalan tarot harian kembali menghadirkan pesan menarik bagi zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius pada 28 September 2026.

Memasuki akhir bulan, pergerakan energi membawa pesan tentang pentingnya menghadapi kenyataan dan terbukanya kebenaran yang selama ini tersimpan.

Kartu kolektif yang muncul adalah High Priestess, yang dalam pembacaan tarot dikaitkan dengan intuisi, rahasia tersembunyi, serta pengungkapan fakta yang mendalam.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (28/09), menyebutkan pembacaan kartu tarot pada 28 September 2026.

Pesan utama pada 28 September 2026 mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum semua fakta terlihat secara jelas.

Ketertarikan pada pembacaan tarot dan prediksi emosional kerap dikaitkan dengan konsep psikologis yang dikenal sebagai barnum effect atau forer effect.

Berikut adalah ramalan tarot harian untuk zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius:

1. Libra (23 September - 22 Oktober)

Kartu tarot utama adalah justice atau keadilan. Kartu ini menegaskan bahwa kebenaran yang terungkap bagi Libra yang berhubungan dengan keadilan dan kejujuran.

Libra diminta untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang tertunda secara objektif tanpa melibatkan emosi berlebihan.

Editor: Hanny Suwindari
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