3 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Getaran Kekayaan pada Minggu, 27 September 2026

JawaPos.com - Uang sering kali tidak hanya berbicara tentang jumlah yang tersimpan di rekening.

Cara seseorang memandang penghasilan, menghadapi tekanan, serta mengambil keputusan ketika berada dalam situasi sulit juga dapat menentukan arah perjalanan finansialnya.

Pada Minggu, 27 September 2026, 3 zodiak diprediksi memasuki momentum yang menarik karena mulai melihat persoalan keuangan dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam astrologi, momentum tersebut dikaitkan dengan Chiron retrograde, yang secara simbolis menggambarkan proses meninjau kembali pengalaman lama, termasuk persoalan yang selama ini meninggalkan tekanan.

Energi ini dapat menjadi pengingat bahwa kesulitan finansial tidak selalu harus dihadapi dengan kecemasan berlebihan.

Terkadang, perubahan cara melihat masalah justru menjadi awal munculnya solusi.

Getaran kekayaan yang dimaksud bukan berarti uang datang secara tiba-tiba tanpa usaha.

Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbol munculnya optimisme, keberanian, dan kesadaran untuk mengambil kendali atas kondisi finansial.

Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, seseorang dapat lebih mudah mengenali peluang yang sebelumnya luput dari perhatian.

Pada 27 September 2026, Scorpio, Capricorn, dan Taurus menjadi 3 zodiak yang memiliki tema tersebut dalam pembacaan astrologi ini.

Ketiganya menghadapi persoalan dengan cara berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama: melepaskan tekanan lama dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang.

Lantas, seperti apa peluang finansial yang dapat mereka rasakan? Simak sebagaimana yang dikutip dari Yourtango.com

1. Scorpio

Scorpio dapat merasakan perubahan yang cukup kuat dalam cara memandang persoalan finansial pada Minggu, 27 September 2026.