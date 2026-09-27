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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 27 September 2026 | 21.27 WIB

Nasib Berubah Drastis, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dekat dengan Kekayaan

seseorang yang jelang datang kejayaan./ Freepik/SkelDry - Image

seseorang yang jelang datang kejayaan./ Freepik/SkelDry

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan berbagai gambaran mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan pasaran Jawa.

Melalui primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda-beda. Ada yang dianggap harus melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum merasakan kehidupan yang lebih mapan.

Kepercayaan tersebut juga menggambarkan adanya weton tertentu yang disebut memiliki peluang mengalami perubahan nasib. Setelah melewati masa penuh tantangan, mereka diyakini akan memasuki periode kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peruntungan menuju masa kejayaan.

1. Senin Legi, Rezeki Disebut Terbuka Setelah Melewati Tantangan

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan sebagai sosok yang cenderung berhati-hati dan mampu bersabar ketika menghadapi persoalan.

Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Namun, berbagai pengalaman dan tantangan tersebut dianggap dapat menjadi bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih mapan.

Menurut kepercayaan primbon, memasuki masa dewasa dapat menjadi periode ketika peluang baru mulai bermunculan. Kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha disebut dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

2. Rabu Pahing, Disebut Punya Daya Tarik Rezeki

Weton Rabu Pahing kerap dikaitkan dengan karakter cerdas dan kemampuan dalam memimpin. Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya cukup mudah mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitarnya.

Dalam tafsir primbon, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk memperoleh berbagai kesempatan. Mereka disebut berpeluang mendapatkan kepercayaan untuk menangani pekerjaan atau tanggung jawab penting.

Rabu Pahing juga dipercaya memiliki peruntungan yang baik dalam urusan rezeki. Namun, gambaran tersebut tetap merupakan bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Jawa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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