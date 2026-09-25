Jalur Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan Fantastis

Ilustrasi seseorang yang kekayaannya mulai diperhitungkan

JawaPos.com – Kekayaan sering kali dikaitkan dengan kerja keras, kemampuan membaca peluang, strategi bisnis, serta keberanian mengambil keputusan. Namun, dalam astrologi Tiongkok, perjalanan finansial seseorang juga dipercaya dapat dipengaruhi oleh karakter dan energi yang melekat pada shio.

Ada kalanya seseorang harus melewati proses panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya. Sebaliknya, sebagian orang dipercaya memasuki periode ketika peluang finansial datang lebih mudah dan membuka jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang disebut sedang berada dalam fase positif dalam urusan rezeki. Mereka dipercaya memiliki peluang untuk mengembangkan usaha, investasi, maupun sumber pendapatan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan sedang memasuki periode percepatan rezeki dan berpeluang mengalami peningkatan kekayaan.

Berikut enam shio yang dimaksud:

1. Shio Naga – Peluang Investasi Terus Bermunculan Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kuat, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Naga disebut memiliki peluang lebih besar untuk berkembang ketika mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Di periode ini, peluang usaha dan investasi dipercaya semakin terbuka. Keputusan yang diambil dengan perhitungan matang disebut dapat memberikan hasil positif dan membantu meningkatkan kondisi finansial.

Kemampuan melihat peluang juga menjadi modal penting bagi pemilik shio Naga untuk mengembangkan aset dan memperluas sumber penghasilan.

2. Shio Tikus – Cerdas Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki karakter cerdik dan pandai beradaptasi. Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan ini, sektor perdagangan, properti, hingga bisnis berbasis digital disebut dapat menjadi kapan harus menyimpan uang, mengembangkan modal, maupun mengambil peluang baru.

Dalam ramalan kali ini, sektor perdagangan, properti, hingga bisnis berbasis digital disebut dapat menjadi pintu datangnya rezeki bagi shio Tikus.

Jika mampu mengelola keuangan dengan disiplin dan tidak gegabah mengambil risiko, peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dipercaya semakin terbuka.

3. Shio Kerbau – Buah Kesabaran Mulai Terlihat Pemilik shio Kerbau sering digambarkan sebagai sosok tekun, sabar, dan konsisten. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengejar sebuah target.

Usaha yang selama ini dibangun secara perlahan dipercaya mulai memperlihatkan hasil. Proyek jangka panjang yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga disebut berpotensi memberikan keuntungan.