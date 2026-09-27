Butuh Waktu Panjang, 5 Weton Ini Diramal Punya Kekayaan yang Mengalir Deras

seseorang yang hartanya ugal-ugalan./ Freepik/SkelDry
JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dipercaya memiliki kaitan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk karakter, perjalanan rezeki, dan peruntungan.
Menurut kepercayaan tersebut, keberhasilan finansial tidak selalu datang dengan cepat. Ada weton tertentu yang justru disebut harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.
Kesabaran, kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, serta kegigihan menghadapi berbagai rintangan menjadi karakter yang dikaitkan dengan kelompok weton tersebut.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki jalur rezeki istimewa dan berpeluang meraih kemapanan setelah melewati proses panjang. Berikut daftarnya:
Pemilik weton Jumat Wage digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, rajin, dan tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya lebih memilih menjalani proses secara bertahap daripada mengejar hasil instan.
Perjalanan menuju kesuksesan disebut tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dapat muncul sebelum kondisi ekonomi mereka mulai membaik.
Namun, ketekunan dan kesabaran dipercaya menjadi modal penting untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Ketika memasuki usia yang lebih matang, kondisi finansial Jumat Wage dalam ramalan disebut dapat berkembang semakin baik.
Bahkan, hasil yang diperoleh tidak hanya dinikmati untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu orang di sekitarnya.
Selasa Kliwon dalam Primbon Jawa digambarkan sebagai weton yang memiliki perjalanan rezeki cukup unik. Pemiliknya cenderung menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak terlalu suka menunjukkan apa yang dimiliki.
Pada fase awal kehidupan, kondisi finansial mereka disebut tidak selalu terlihat menonjol. Mereka harus melewati berbagai proses dan bekerja keras untuk mencapai kondisi yang lebih baik.
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Jawa Pos
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