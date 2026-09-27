Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 28 September 2026 | 06.14 WIB

Butuh Waktu Panjang, 5 Weton Ini Diramal Punya Kekayaan yang Mengalir Deras

seseorang yang hartanya ugal-ugalan./ Freepik/SkelDry - Image

seseorang yang hartanya ugal-ugalan./ Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Dalam Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dipercaya memiliki kaitan dengan berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk karakter, perjalanan rezeki, dan peruntungan.

Menurut kepercayaan tersebut, keberhasilan finansial tidak selalu datang dengan cepat. Ada weton tertentu yang justru disebut harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.

Kesabaran, kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, serta kegigihan menghadapi berbagai rintangan menjadi karakter yang dikaitkan dengan kelompok weton tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki jalur rezeki istimewa dan berpeluang meraih kemapanan setelah melewati proses panjang. Berikut daftarnya:

1. Jumat Wage – Tekun hingga Berbuah Hasil

Pemilik weton Jumat Wage digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, rajin, dan tidak mudah menyerah. Mereka dipercaya lebih memilih menjalani proses secara bertahap daripada mengejar hasil instan.

Perjalanan menuju kesuksesan disebut tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dapat muncul sebelum kondisi ekonomi mereka mulai membaik.

Namun, ketekunan dan kesabaran dipercaya menjadi modal penting untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Ketika memasuki usia yang lebih matang, kondisi finansial Jumat Wage dalam ramalan disebut dapat berkembang semakin baik.

Bahkan, hasil yang diperoleh tidak hanya dinikmati untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu orang di sekitarnya.

2. Selasa Kliwon – Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga

Selasa Kliwon dalam Primbon Jawa digambarkan sebagai weton yang memiliki perjalanan rezeki cukup unik. Pemiliknya cenderung menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak terlalu suka menunjukkan apa yang dimiliki.

Pada fase awal kehidupan, kondisi finansial mereka disebut tidak selalu terlihat menonjol. Mereka harus melewati berbagai proses dan bekerja keras untuk mencapai kondisi yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nasib Berubah Drastis, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dekat dengan Kekayaan - Image
Zodiak

Nasib Berubah Drastis, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dekat dengan Kekayaan

Minggu, 27 September 2026 | 21.27 WIB

Jalur Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan Fantastis - Image
Zodiak

Jalur Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan Fantastis

Sabtu, 26 September 2026 | 06.44 WIB

Jalan Rezekinya Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kekayaan Melimpah - Image
Zodiak

Jalan Rezekinya Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kekayaan Melimpah

Sabtu, 26 September 2026 | 05.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore