3 Zodiak yang Perlahan Bangkit dari Bayang-Bayang dan Kembali Percaya pada Masa Depan

JawaPos.com - Seseorang dapat terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam dirinya masih berusaha memahami kekecewaan, tekanan, atau kabar yang menguras energi.

Dalam astrologi, fase seperti ini sering dipandang sebagai bagian dari perjalanan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi diperlukan.

Pada 27 September 2026, Bulan Cembung Susut (waning gibbous Moon) berada di Aries.

Secara simbolis dalam astrologi, fase Bulan ini berkaitan dengan proses mengurangi, mengevaluasi, dan melepaskan energi yang tidak lagi memberikan manfaat.

Sementara itu, karakter Aries membawa tema keberanian, kemandirian, dan dorongan untuk mengambil kembali kendali atas kehidupan pribadi.

Kombinasi tersebut menjadi menarik bagi orang-orang yang belakangan merasa terlalu banyak menyerap energi negatif dari lingkungan, berita, media sosial, maupun persoalan yang berada di luar kendali.

Harapan tidak selalu datang dalam bentuk keberuntungan besar.

Terkadang, harapan muncul ketika seseorang akhirnya mampu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang persoalan yang sama.

Dalam pembacaan astrologi ini, Scorpio, Pisces, dan Leo menjadi 3 zodiak yang dikaitkan dengan proses tersebut diulas dari Yourtango.com.

Ketiganya memiliki cara berbeda dalam menghadapi energi negatif, tetapi memiliki tema yang serupa: perlahan melepaskan beban, mengembalikan perhatian kepada diri sendiri, dan membuka kembali kemungkinan bahwa masa depan masih menyimpan sesuatu yang baik.

1. Scorpio

Scorpio mungkin tidak selalu menunjukkan kepada orang lain ketika sedang menghadapi masa sulit.

Zodiak ini cenderung menyimpan banyak hal di dalam diri dan berusaha menghadapinya secara mandiri.

Namun, pada 27 September 2026, energi Bulan Cembung Susut di Aries secara simbolis membawa pesan tentang pentingnya mengurangi keterikatan terhadap persoalan yang tidak dapat dikendalikan.