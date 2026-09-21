Cerdas dan Penuh Potensi, 3 Shio Anak Ini Konon Punya Masa Depan Cerah

Ilustrasi shio anak yang punya masa depan cerah dan gemilang (freepik)
JawaPos.com - Setiap orang tua tentu berharap anaknya dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan mampu meraih kesuksesan ketika dewasa. Berbagai hal seperti pendidikan, pola asuh, lingkungan, dan pengalaman tentu memiliki peran penting dalam membentuk masa depan seorang anak.
Di sisi lain, dalam budaya Tionghoa, shio juga kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta kecenderungan seseorang. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat bawaan yang dianggap mendukung pencapaian dan kesuksesan di kemudian hari.
Dilansir dari kanal YouTube Shiodaily, ada tiga shio anak yang dipercaya memiliki karakter dan potensi yang mendukung masa depan cerah. Berikut daftarnya:
Anak yang lahir di bawah shio ayam dipercaya memiliki karakter cerdas, berani, dan tegas. Sejak usia muda, mereka disebut cukup mampu melihat kesempatan dan tidak ragu mengambil keputusan.
Dalam kepercayaan tersebut, shio ayam juga dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan serta pola pikir kreatif. Karakter ini dipercaya dapat menjadi bekal ketika mereka kelak memilih jalur karier ataupun menjalankan usaha sendiri.
Namun, anak shio ayam juga disebut memiliki kecenderungan ingin mendapatkan perhatian atau pengakuan. Jika sifat tersebut dapat diarahkan dengan baik, mereka dipercaya mampu mengembangkan potensi dan mencapai berbagai tujuan ketika dewasa.
Shio ular sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan memiliki kemampuan berpikir secara mendalam. Anak dengan shio ini dipercaya tidak mudah terbawa suasana ketika menghadapi suatu persoalan.
Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ular. Mereka disebut mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sekaligus mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak.
Sifat sabar dan kecenderungan melihat sesuatu dalam jangka panjang membuat shio ular dipercaya memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang sukses ketika dewasa.
Anak yang memiliki shio monyet kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, kreativitas, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka dipercaya memiliki kemampuan cepat dalam memahami persoalan serta mencari solusi ketika menghadapi tantangan.
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Jawa Pos
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