7 Weton yang Diprediksi Punya Masa Depan Gemilang, Rezeki Melimpah hingga Naik Kasta

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Primbon Jawa kemudian mengaitkan sejumlah weton dengan berbagai keberuntungan, termasuk urusan karier, rezeki, kedudukan, dan kehidupan sosial.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan. Mereka disebut berpotensi memperoleh kemapanan, menemukan peluang baru, hingga mendapatkan kedudukan yang lebih baik.

Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut berpotensi mengalami perubahan kehidupan menuju kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang santun, sederhana, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mudah memperoleh dukungan dari lingkungan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Rabu Pon disebut mempunyai peluang untuk berkembang dan meraih kondisi finansial yang lebih baik.

Kegigihan dalam menjalankan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat membuka jalan menuju kemakmuran.