7 Weton yang Diprediksi Punya Masa Depan Gemilang, Rezeki Melimpah hingga Naik Kasta

Weton kaya, rezeki berlimpah dan naik kasta kata Primbon Jawa (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa yang kerap digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Primbon Jawa kemudian mengaitkan sejumlah weton dengan berbagai keberuntungan, termasuk urusan karier, rezeki, kedudukan, dan kehidupan sosial.
Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan. Mereka disebut berpotensi memperoleh kemapanan, menemukan peluang baru, hingga mendapatkan kedudukan yang lebih baik.
Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang disebut berpotensi mengalami perubahan kehidupan menuju kemakmuran menurut Primbon Jawa.
Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pon sebesar 7.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang santun, sederhana, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.
Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mudah memperoleh dukungan dari lingkungan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Rabu Pon disebut mempunyai peluang untuk berkembang dan meraih kondisi finansial yang lebih baik.
Kegigihan dalam menjalankan pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat membuka jalan menuju kemakmuran.
Rabu Pahing memiliki neptu 16, yang berasal dari Rabu 7 dan Pahing 9. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan sejumlah naungan tertentu, termasuk Tunggak Semi dan ilmu latipan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022