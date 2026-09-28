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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 28 September 2026 | 07.49 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Inilah saatnya zodiak capricorn bersinar dan menunjukkan sisi ceria. Saatnya membuktikan bahwa mereka yang menganggap capricorn membosankan itu salah.

Jika ingin bersantai dan bersenang-senang, lakukanlah hari ini. Tetaplah fokus pada aktivitas yang membawa kebahagiaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 28 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn akan bertemu seseorang yang menarik dan hubungan dengannya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik. Terkait karir, mulailah berbicara dengan konselor karir saat bertanya-tanya tentang pilihan karir yang tersedia.

Sementara itu, memperbaiki kebiasaan makan akan membawa kemajuan dalam meraih tujuan kebugaran. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin akan bertemu seseorang yang membuat tertarik. Pertemuan ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih menarik. 

Secara mengejutkan, capricorn mungkin akan berbagi banyak detail dengannya. Hal tersebut akan mengarah pada sesuatu yang sangat istimewa bagi kalian berdua. 

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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