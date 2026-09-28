Ramalan Zodiak Sagitarius 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami peningkatan kehidupan sosial hari ini. Pastikan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika tidak memiliki tugas penting untuk hari ini, rileks dan luangkan waktu untuk memotivasi diri sendiri.
Sagitarius juga dapat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Hal ini akan memberi kesenangan dan dukungan mental yang cukup untuk mengatasi tantangan. Kumpulkan lebih banyak energi positif mulai hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Senin, 28 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius harus mampu menghargai tingkat cinta yang dimiliki dari pasangan. Terkait karir, komunikasikan perubahan yang sagitarius inginkan di tempat kerja dengan bagian sumber daya manusia atau atasan.
Sementara itu, ubah gaya hidup menjadi lebih dan sagitarius akan melihat hasilnya dalam jangka waktu yang lama. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.
Cinta Sagitarius
Hari ini adalah hari yang sangat romantis, dimana sagitarius mampu menghargai tingkat cinta yang dimiliki dari pasangan. Pada akhirnya, sagitarius tidak punya alasan untuk bersedih atau kecewa.
Karir Sagitarius
Perubahan adalah sesuatu yang sagitarius perlu pertimbangkan, bahkan jika harus pindah posisi di dalam perusahaan. Kegelisahan mungkin sedang menghantui pikiran sagitarius. Bicarakan kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan bagian sumber daya manusia atau atasan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022