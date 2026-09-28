Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 28 September 2026 | 07.46 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa ingin bersantai hari ini. Taurus pantas mendapatkan waktu istirahat setelah melakukan semua aktivitas penuh pada minggu lalu. 

Berikan diri sendiri hadiah berupa hari libur yang sesungguhnya. Lakukan apa yang diinginkan, seperti menonton film atau berendam di bak mandi. Manjakan diri sepenuhnya, santai saja, dan cobalah untuk rileks.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 28 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

​​Manfaatkan hari ini untuk menarik perhatian dari orang lain, karena ada seseorang yang tertarik kepada zodiak taurus. Terkait karir, taurus harus beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.

Sementara itu, taurus akan terbebas dari penyakit yang diderita dan harus terus melakukan tindakan pencegahan. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi. 

Cinta Taurus 

Antusiasme taurus untuk menemukan pasangan cukup tinggi. Taurus telah mengalami beberapa masa sulit dalam pencarian cinta baru-baru ini. 

Tetapi hari ini, semangat taurus kembali berpihak dan ada seseorang yang akan tertarik kepada taurus dengan mudah. ​​Manfaatkan energi ini untuk bersosialisasi dan menarik perhatian dari orang lain.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 07.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 07.40 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 07.38 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore