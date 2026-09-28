Ramalan Zodiak Taurus 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus mungkin merasa ingin bersantai hari ini. Taurus pantas mendapatkan waktu istirahat setelah melakukan semua aktivitas penuh pada minggu lalu.

Berikan diri sendiri hadiah berupa hari libur yang sesungguhnya. Lakukan apa yang diinginkan, seperti menonton film atau berendam di bak mandi. Manjakan diri sepenuhnya, santai saja, dan cobalah untuk rileks.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 28 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

​​Manfaatkan hari ini untuk menarik perhatian dari orang lain, karena ada seseorang yang tertarik kepada zodiak taurus. Terkait karir, taurus harus beriklan jika ingin meningkatkan omset dan pengakuan di mata publik.

Sementara itu, taurus akan terbebas dari penyakit yang diderita dan harus terus melakukan tindakan pencegahan. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi.

Cinta Taurus

Antusiasme taurus untuk menemukan pasangan cukup tinggi. Taurus telah mengalami beberapa masa sulit dalam pencarian cinta baru-baru ini.

Tetapi hari ini, semangat taurus kembali berpihak dan ada seseorang yang akan tertarik kepada taurus dengan mudah. ​​Manfaatkan energi ini untuk bersosialisasi dan menarik perhatian dari orang lain.