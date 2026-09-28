Ramalan Zodiak Leo 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, pikiran zodiak leo akan tertuju pada penetapan tujuan untuk masa depan, khususnya yang berkaitan dengan karir. Meskipun telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, leo ingin melihat kemajuan yang lebih besar lagi.

Haro ini akan menjadi hari yang tepat untuk mulai memikirkan cara-cara konkret dalam mewujudkannya, . Kemungkinan besar, meminta pendapat dari keluarga akan menghasilkan beberapa saran yang bagus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Senin, 28 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, zodiak leo akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan. Terkait karir, ambil keputusan yang tepat untuk memajukan karirmu ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, leo harus segera mengatasi masalah kesehatan yang mengganggu jika tidak ingin semakin memburuk. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Jika sedang menjalani hubungan jarak jauh, mungkin leo akan mendapat kabar baik tentang kedatangan pasangan secara yang tak terduga hari ini. Dia merencanakan kejutan yang luar biasa dan berjalan dengan sangat baik. Leo tidak akan menyadari waktu berlalu begitu cepat saat bersamanya.

Karir Leo