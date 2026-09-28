Ramalan Zodiak Aries 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini baik bagi zodiak aries untuk menyelesaikan urusan keuangan. Ketika kartu kredit sudah mencapai batas maksimal, aries mungkin berpikir bahwa kondisi keuangan tidak sesehat yang seharusnya.
Tetapi hari ini, aries kemungkinan akan menerima kabar yang menunjukkan sebaliknya. Aries mungkin mendapatkan rezeki atau menghasilkan keuntungan yang sehat dari portofolio.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 28 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries meminta bantuan teman saat merasa bingung atau frustrasi tentang cara mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. Terkait karir, abaikan pikiran atau keinginan untuk bekerja di luar tempat tinggal saat ini.
Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai untuk meningkatkan semangat serta energimu. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Jika masih lajang, aries mungkin merasa sedikit bingung atau frustrasi tentang bagaimana mengomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai. Carilah teman dan mintalah bantuannya.
Jika pesanmu disampaikan dengan cara yang tepat, orang tersebut mungkin akan merespons positif terhadap pendekatan aries.
Karir Aries
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Jawa Pos
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