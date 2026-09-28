Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini harus fokus pada kemampuan komunikasi untuk menonjol dari keramaian. Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang sibuk.

Namun, lakukan satu hal dalam satu waktu dan pastikan untuk melaksanakannya dengan sempurna. Gemini juga dapat memanjakan diri dengan kesenangan, asalkan tetap mengalihkan fokus pada hal-hal penting keesokan harinya.

Zodiak cancer harus bersiap dengan tangan terbuka untuk menerima pujian yang tak terduga. Tindakan tanpa pamrih yang selama ini tidak disadari, atau kerja keras yang cancer lakukan dengan pengawasan atasan, akhirnya membuahkan hasil. Cancer akan merasa gembira dikelilingi oleh orang-orang yang memuji dan mengakui upaya cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Senin, 28 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini mungkin terkejut saat terdapat kunjungan dari seseorang yang diam-diam disukai sejak lama. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat karir untuk mendapatkan perspektif baru serta lebih baik dari pilihan yang ada.

Sementara itu, gemini sebaiknya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini

Gemini mungkin mengharapkan kunjungan dari seseorang yang diam-diam disukai sejak lama. Dia akan mengejutkan dan membuat jantung gemini berdebar kencang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali dan melihat apakah percikan asmara tersebut masih ada.