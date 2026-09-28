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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 28 September 2026 | 07.38 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com – Energi positif mungkin cukup kuat, karena membuat zodiak scorpio tetap dalam kondisi pikiran yang baik. Hari ini tampaknya menjadi hari yang tepat untuk mengatur segala sesuatu. 

Segera atasi area kehidupan yang paling berantakan. Hal ini akan membantu scorpio untuk menjadi lebih produktif di masa depan. Mengabaikan semua aspek kehidupan akan menyebabkan kerugian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Senin, 28 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio harus memanfaatkan hari ini untuk meraih prospek romantis positif dengan baik. Terkait karir, lebih baik scorpio meminta nasihat profesional jika tidak yakin dengan pilihan karir saat ini.

Sementara itu, kendalikan kebiasaan mengemil dan manfaatkan waktu yang sehat untuk memaksimalkan energi yang melimpah. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Scorpio sedang merasa romantis dan ingin mencari pasangan impian. Jangan hanya melihat orang-orang di sekitar, karena cinta sejati scorpio mungkin berada jauh. Manfaatkan aspek positif ini dan raih prospek romantis positif sebaik-baiknya.

Karir Scorpio

Saat ini, scorpio mungkin membutuhkan masukan dari seorang profesional di bidang karir. Lebih baik meminta nasihat profesional jika tidak yakin dengan pilihan karirmu. 

Editor: Hanny Suwindari
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