Ramalan Zodiak Libra 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan bertemu dengan seseorang yang bersikap angkuh atau egois di tempat kerja.

Namun, cobalah untuk tidak kehilangan kendali karena hanya akan memperburuk keadaan.

Libra perlu tetap positif, jadi fokuslah hanya pada hal-hal yang benar di sekitarmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Senin, 28 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan bertemu seseorang yang istimewa saat menghadiri sebuah acara sosial. Terkait karir, mintalah saran dari pasangan saat merasa bingung harus mengambil keputusan terkait masalah pekerjaan.

Sementara itu, pertimbangkan untuk beralih ke pola makan vegetarian mulai hari ini untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Acara sosial yang libra hadiri berubah menjadi romantis ketika bertemu seseorang yang istimewa disana. Hubungan ini dapat membawa libra ke situasi yang sangat menarik dan menyenangkan. Orang ini akan mengambil inisiatif dalam membangun hubungan baru dengan libra.