Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio././Freepik/ natality
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan bertemu dengan seseorang yang bersikap angkuh atau egois di tempat kerja. Namun, cobalah untuk tidak kehilangan kendali karena hanya akan memperburuk keadaan. Libra perlu tetap positif, jadi fokuslah hanya pada hal-hal yang benar di sekitarmu.
Energi positif mungkin cukup kuat, karena membuat zodiak scorpio tetap dalam kondisi pikiran yang baik. Hari ini tampaknya menjadi hari yang tepat untuk mengatur segala sesuatu.
Segera atasi area kehidupan yang paling berantakan. Hal ini akan membantu scorpio untuk menjadi lebih produktif di masa depan. Mengabaikan semua aspek kehidupan akan menyebabkan kerugian.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 28 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra akan bertemu seseorang yang istimewa saat menghadiri sebuah acara sosial. Terkait karir, mintalah saran dari pasangan saat merasa bingung harus mengambil keputusan terkait masalah pekerjaan.
Sementara itu, pertimbangkan untuk beralih ke pola makan vegetarian mulai hari ini untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.
Cinta Libra
Acara sosial yang libra hadiri berubah menjadi romantis ketika bertemu seseorang yang istimewa disana. Hubungan ini dapat membawa libra ke situasi yang sangat menarik dan menyenangkan. Orang ini akan mengambil inisiatif dalam membangun hubungan baru dengan libra.
Karir Libra
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