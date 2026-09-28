Ramalan Zodiak Cancer 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Cancer. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin akan menghadapi sedikit perlawanan, seiring dengan berjalannya energi planet hari ini. Mereka yang biasanya mendukung cancer, akan tampak tidak kooperatif.
Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Bertekadlah untuk mengikuti insting sendiri dan bekerja sendiri jika perlu. Setelah memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide secara lebih lanjut, cancer dapat mempresentasikannya kembali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 28 September 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Bersiaplah karena momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis zodiak cancer akan terjadi. Terkait karir, mintalah saran dari teman mengenai pilihan karir yang tengah cancer pertimbangkan akhir-akhir ini.
Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan menjadikan olahraga sebagai rutinitas. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.
Cinta Cancer
Beberapa momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis akan terjadi. Cancer mungkin akan bertemu seseorang dalam situasi dimana tidak sedang mencari siapa pun. Ini bisa jadi pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang sudah lama cancer kenal. Nikmati saja untuk saat ini.
Karir Cancer
Jangan ragu untuk meminta saran dari teman mengenai pilihan karir yang sedang cancer pertimbangkan akhir-akhir ini. Mereka mengetahui kekuatan dan kelemahan cancer, sehingga dapat memberikan saran yang bermanfaat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022