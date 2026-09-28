Ramalan Zodiak Cancer 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak cancer mungkin akan menghadapi sedikit perlawanan, seiring dengan berjalannya energi planet hari ini. Mereka yang biasanya mendukung cancer, akan tampak tidak kooperatif.

Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Bertekadlah untuk mengikuti insting sendiri dan bekerja sendiri jika perlu. Setelah memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide-ide secara lebih lanjut, cancer dapat mempresentasikannya kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 28 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis zodiak cancer akan terjadi. Terkait karir, mintalah saran dari teman mengenai pilihan karir yang tengah cancer pertimbangkan akhir-akhir ini.

Sementara itu, jagalah kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan menjadikan olahraga sebagai rutinitas. Terkait keuangan, lakukan investasi dengan aman atau tunggulah hingga waktu yang lebih menguntungkan untuk melakukannya.

Cinta Cancer

Beberapa momen singkat dan menyenangkan dalam kehidupan romantis akan terjadi. Cancer mungkin akan bertemu seseorang dalam situasi dimana tidak sedang mencari siapa pun. Ini bisa jadi pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang sudah lama cancer kenal. Nikmati saja untuk saat ini.

Karir Cancer