Ramalan Zodiak Virgo 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Energi planet hari ini merangsang ambisi zodiak virgo. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan profesional mungkin sangat mengganggu pikiran virgo. Cobalah merencanakan cara untuk membuat kemajuan dalam karir.

Mungkin, virgo menginginkan promosi atau berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Ini adalah waktu yang ideal untuk membuat rencana spesifik tentang masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 28 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan beruntung karena akan bertemu dengan seseorang yang spesial di portal perjodohan. Mengenai karir, caril konselor karir jika virgo masih merasa bingung tentang pilihan karir di masa depan.

Sementara itu, virgo harus sedikit berhati-hati dan menghindari kambuhnya penyakit yang pernah diderita. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Jika sedang mencari pasangan, virgo akan beruntung karena akan bertemu seseorang di portal perjodohan. Dia akan mendekati virgo dengan cara yang sangat menarik, dan virgo akan merasa sangat terpukau oleh gayanya.

Karir Virgo