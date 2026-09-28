Ramalan Zodiak Aquarius 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terdapat beberapa tantangan dalam kehidupan zodiak aquarius hari ini. Aquarius mungkin menghadapi pasang surut dalam hubungan dengan orang-orang terkasih.

Tenanglah dan jangan terlalu khawatir, segalanya akan segera menjadi lebih mudah. Bersabarlah agar situasi ini tetap terkendali dengan sebaik mungkin.

Selain itu, cobalah meluangkan waktu untuk saling memahami dan memberikan lebih banyak waktu kepada pasangan untuk meningkatkan hubungan. aquarius harus memiliki kesabaran yang maksimal kepada pasangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 28 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan menemukan seseorang yang tepat setelah sekian lama menunggu. Terkait karir, cobalah berkonsultasi dengan seorang profesional untuk membuat kemajuan karir.

Sementara itu, berikan perhatian serius pada berat badan dengan rutin berolahraga dan menerapkan pola makan yang baik. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Aquarius dapat menikmati perkembangan dalam urusan percintaan. Setelah lama menunggu untuk bertemu dengan seseorang yang tepat, pada akhirnya aquarius mungkin telah menemukannya.