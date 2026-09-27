Cerdas hingga Berkarisma, 6 Shio Ini Disebut Punya Aura Kekuasaan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Beberapa di antaranya kerap dikaitkan dengan sifat kepemimpinan, keberanian, kecerdasan, hingga kemampuan membangun pengaruh.

Karakter tersebut membuat sejumlah shio dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial. Bahkan, ada yang disebut memiliki potensi menduduki posisi penting dan dihormati banyak orang.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari ramalan dan kepercayaan tradisional. Kesuksesan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi berbagai faktor, termasuk usaha, keterampilan, kesempatan, dan keputusan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk menuju kesuksesan dan posisi berpengaruh.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus yang lahir pada tahun 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020 dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang cermat dan pandai membaca keadaan.

Mereka disebut mampu melihat peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain. Kemampuan menganalisis situasi juga membuat mereka lebih berhati-hati sebelum menentukan langkah.

Selain itu, Shio Tikus digambarkan memiliki etos kerja yang tinggi serta kemampuan mengatur keuangan. Kombinasi kecerdasan, kedisiplinan, dan keberanian mengambil risiko secara terukur dipercaya dapat mendukung pencapaian karier.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang untuk menjadi sosok yang memiliki pengaruh dan mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

2. Shio Naga Shio Naga mencakup mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024. Dalam ramalan Tionghoa, shio ini kerap digambarkan mempunyai karisma serta daya tarik yang kuat.