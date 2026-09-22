Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 03.32 WIB

Dikelilingi Peluang Besar, 6 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami Meraih Kekuasaan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Sebagian di antaranya sering dikaitkan dengan keberanian, kecerdasan, ketekunan, serta kemampuan memimpin.

Karakter tersebut dalam berbagai ramalan dianggap dapat menjadi modal seseorang untuk mengejar pencapaian lebih tinggi. Bukan hanya kesuksesan dalam pekerjaan, beberapa shio juga dipercaya memiliki potensi untuk mendapatkan pengaruh dan posisi yang membuatnya disegani.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki karakter kuat dan jalan yang terbuka menuju kesuksesan serta kekuasaan. Ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi Tiongkok dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Kesempatan

Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada tahun 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, dan 2020. Dalam ramalan, mereka dikenal mempunyai kemampuan mengamati keadaan serta menganalisis berbagai situasi dengan baik.

Kepekaan tersebut membuat pemilik shio Tikus dipercaya mampu melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Mereka juga digambarkan cukup berani mengambil keputusan setelah mempertimbangkan berbagai risiko.

Sifat disiplin dan kemampuan mengelola keuangan turut menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Jika mampu mempertahankan konsistensi, mereka dipercaya dapat membangun reputasi sebagai sosok yang bertanggung jawab dan memiliki pengaruh.

2. Shio Naga – Karisma yang Menonjol

Mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024 termasuk dalam shio Naga.

Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai daya tarik yang membuat orang lain mudah memperhatikan keberadaannya.

Selain karisma, mereka juga disebut memiliki pola pikir kreatif dan pandangan yang jauh ke depan. Kemampuan tersebut dipercaya membantu mereka menciptakan gagasan baru sekaligus mengambil peluang yang tersedia.

Kombinasi kepercayaan diri, kreativitas, dan kemampuan memengaruhi lingkungan membuat shio Naga kerap digambarkan memiliki potensi menjadi sosok yang disegani.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Selalu Tampil Menonjol, 4 Zodiak Ini Disebut Punya Bakat Serba Bisa - Image
Zodiak

Selalu Tampil Menonjol, 4 Zodiak Ini Disebut Punya Bakat Serba Bisa

Senin, 14 September 2026 | 19.37 WIB

Bukan Sekadar Beruntung, 5 Shio Ini Punya Bakat Alami yang Membuatnya Disegani - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Beruntung, 5 Shio Ini Punya Bakat Alami yang Membuatnya Disegani

Senin, 14 September 2026 | 06.11 WIB

Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan - Image
Zodiak

Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Bakat Alami Mengumpulkan Kekayaan

Senin, 7 September 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore