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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.45 WIB

Rezeki dan Kekuasaan Menguat, 5 Shio Ini Disebut Punya Masa Depan Cerah

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran. Setiap shio dipercaya memiliki karakteristik serta peruntungan yang berbeda-beda.

Beberapa shio bahkan disebut memiliki peluang untuk menikmati fase kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal keuangan, karier, pengaruh, hingga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang dimuat YourTango, terdapat lima shio yang disebut akan memasuki periode penuh peluang. Mereka digambarkan berpotensi mengalami peningkatan finansial, mendapatkan kepercayaan lebih besar, serta memperoleh perhatian dan penghargaan dari lingkungan sekitar.

Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Naga

Shio Naga dikenal memiliki ambisi besar dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung cepat. Ada kalanya mereka harus menghadapi persoalan waktu, kepercayaan diri, maupun keinginan untuk mengerjakan semuanya seorang diri.

Dalam ramalan tersebut, situasi itu disebut mulai berubah. Kehadiran orang-orang yang tepat dapat membuka jalan baru bagi Naga, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Peluang, tanggung jawab, dan pengakuan diprediksi mulai berdatangan. Jika mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, kondisi finansial pun disebut berpotensi mengalami peningkatan.

2. Tikus

Shio Tikus digambarkan sebagai pribadi yang memiliki naluri bertahan hidup kuat. Mereka cenderung pekerja keras, pandai membaca situasi, dan mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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