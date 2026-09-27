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Lania Monica
Senin, 28 September 2026 | 06.16 WIB

Energi Keberuntungan Menguat, 3 Shio Ini Konon Bakal Dihampiri Banyak Rezeki

Ilustrasi shio kesayangan dewi pemberi rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi shio kesayangan dewi pemberi rezeki (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan Tiongkok, perjalanan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan perubahan energi serta siklus alam. Pada periode tertentu, kondisi tersebut dipercaya dapat membawa peluang dan keberuntungan yang lebih besar bagi beberapa shio.

Penghujung bulan ini pun disebut menjadi momentum positif bagi sejumlah shio. Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dapat berupa perkembangan karier, kesehatan, hubungan sosial, maupun kesempatan baru dalam kehidupan.

Dalam ramalan, datangnya rezeki tersebut kerap dikaitkan dengan usaha dan kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu, beberapa shio disebut berpotensi mengalami perubahan positif ketika memasuki akhir bulan.

Dikutip dari kanal YouTube SHIO DAILY, terdapat tiga shio yang diramalkan memperoleh limpahan rezeki sekaligus menemukan arah yang lebih jelas dalam menjalani kehidupan. Berikut daftarnya:

1. Shio Naga

Shio Naga mencakup kelahiran tahun 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024. Dalam ramalan tersebut, Naga disebut berada dalam fase yang cukup positif menjelang akhir bulan.

Berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga kondisi finansial, digambarkan mengalami perkembangan yang lebih baik. Kesehatan juga disebut cenderung lebih stabil sehingga aktivitas dapat dijalani dengan lebih nyaman.

Peluang mendapatkan rezeki tambahan pun disebut dapat muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Situasi yang sebelumnya terlihat sebagai hambatan bahkan dipercaya bisa berubah menjadi kesempatan yang menghasilkan keuntungan.

Pemilik Shio Naga disarankan tetap rendah hati dan tidak berlebihan dalam mengelola keberuntungan yang diperoleh.

2. Shio Ayam

Shio Ayam terdiri dari mereka yang lahir pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Akhir bulan disebut menjadi periode yang membawa peluang positif bagi pemilik shio ini.

Dalam ramalan, perkembangan karier menjadi salah satu aspek yang cukup menonjol. Peningkatan dalam pekerjaan disebut berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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