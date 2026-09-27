Pintu Keberuntungan Mulai Terbuka, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Merasakan Perubahan Positif

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan karakter dan energi yang dimiliki masing-masing shio. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya sedang berada dalam fase yang lebih mendukung untuk mengambil langkah baru.

Perubahan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari munculnya ide baru, bertemunya seseorang yang membawa peluang, hingga kesempatan untuk kembali menjalankan rencana yang sebelumnya sempat tertunda. Bagi sebagian orang, momentum seperti ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk bergerak lebih aktif.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang diramalkan akan memasuki periode penuh peluang dalam beberapa hari mendatang. Mereka disebut memiliki kesempatan untuk mengambil langkah penting dan mendekatkan diri pada tujuan yang selama ini ingin dicapai.

Berikut empat shio yang dalam ramalan tersebut disebut akan mendapatkan momentum positif dalam waktu dekat.

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi akan merasakan semangat yang semakin kuat dalam beberapa hari ke depan. Energi tersebut dapat mendorong mereka untuk kembali mengerjakan sesuatu yang sebelumnya sempat ditunda.

Rencana lama yang kembali dijalankan berpeluang memberikan perkembangan yang cukup menggembirakan. Periode ini juga disebut menjadi kesempatan bagi Shio Naga untuk lebih berani menentukan pilihan dan membuka lembaran baru.

2. Shio Ular Bagi Shio Ular, waktu dekat disebut membawa kejernihan dalam melihat berbagai persoalan. Hal yang sebelumnya terasa rumit perlahan dapat menemukan titik terang.

Kepercayaan terhadap kemampuan diri juga diprediksi meningkat. Dengan mengandalkan pertimbangan matang sekaligus intuisi, Shio Ular disebut dapat menemukan alternatif untuk menghadapi situasi yang sebelumnya dianggap sulit.

3. Shio Kuda Shio Kuda disebut mulai melihat arah yang lebih jelas menuju tujuan yang telah lama diinginkan. Dalam beberapa hari mendatang, ada kemungkinan munculnya pertemuan atau kegiatan yang memberikan perspektif baru.