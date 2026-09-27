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Rabbany Wanadriani
Minggu, 27 September 2026 | 23.42 WIB

Keberuntungan Seolah Selalu Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Dipercaya Paling Hoki

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi kerap digunakan sebagian orang untuk mencari gambaran mengenai karakter dan perjalanan kehidupan berdasarkan zodiak. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pembahasan mengenai zodiak yang dipercaya memiliki peruntungan lebih baik dibandingkan lainnya.

Meski pencapaian dalam kehidupan tetap berkaitan dengan usaha, pilihan, dan keadaan masing-masing individu, sejumlah astrolog meyakini ada zodiak tertentu yang lebih mudah menemukan peluang positif.

Keberuntungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesempatan dalam pekerjaan, hubungan sosial, hingga urusan finansial.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima zodiak yang kerap dianggap memiliki peruntungan positif dalam astrologi.

1. Sagitarius

Sagitarius sering disebut sebagai salah satu zodiak yang memiliki keberuntungan kuat. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, yang dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan ekspansi dan keberuntungan.

Karakter Sagitarius yang optimistis, berani mencoba pengalaman baru, dan menyukai petualangan dipercaya membuat mereka lebih terbuka terhadap berbagai kesempatan.

Keberanian tersebut dapat membawa mereka bertemu dengan peluang yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan, baik dalam perjalanan, pekerjaan, maupun kehidupan asmara.

2. Leo

Leo dikenal memiliki rasa percaya diri dan karisma yang kuat. Zodiak yang diasosiasikan dengan Matahari ini juga kerap dikaitkan dengan kepemimpinan dan keinginan untuk tampil menonjol.

Menurut astrologi, keberanian Leo dalam mengambil keputusan serta tekad untuk mencapai tujuan membuat mereka lebih mudah menarik perhatian dan memperoleh kesempatan.

Sikap percaya diri juga membuat Leo tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Bagi para astrolog, karakter tersebut menjadi salah satu alasan Leo kerap dikaitkan dengan keberuntungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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