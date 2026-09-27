Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 28 September 2026 | 05.56 WIB

September Bawa Keberuntungan, 9 Weton Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tak Terduga

Weton yang seperti disambut pesta rezeki besar-besaran di bulan September - Image

Weton yang seperti disambut pesta rezeki besar-besaran di bulan September

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk melihat gambaran mengenai karakter dan peruntungan seseorang. Memasuki September, sejumlah weton disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan serta rezeki yang lebih terbuka.

Bulan ini digambarkan sebagai periode ketika berbagai kesempatan dapat muncul, baik melalui pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun peluang yang sebelumnya tidak terduga.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki besar pada September. Ramalan tersebut menggambarkan setiap weton dengan jalur keberuntungan yang berbeda.

Berikut sembilan weton yang dimaksud:

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki nilai neptu 11. Dalam ramalan tersebut, weton ini dikaitkan dengan karakter intuitif dan kemampuan membaca keadaan.

Peluang finansial disebut dapat muncul melalui pekerjaan, proyek tambahan, hadiah, maupun kesempatan usaha. Kepercayaan diri dan kemampuan melihat momentum juga dipercaya membantu pemilik weton ini dalam memanfaatkan kesempatan yang datang.

2. Sabtu Legi

Sabtu Legi memiliki neptu 9 dan digambarkan sebagai pribadi yang tegas serta memiliki daya tarik dalam lingkungan sosial.

Keberuntungan disebut bisa berasal dari pekerjaan atau proyek lama yang kembali bergerak. Ide kreatif yang sebelumnya belum berkembang juga dipercaya berpotensi memberikan hasil.

Dukungan dari orang-orang di sekitar menjadi salah satu faktor yang disebut dapat membuka kesempatan baru.

3. Minggu Pahing

Minggu Pahing mempunyai neptu 12. Weton ini dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan keberanian dan intuisi yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pintu Keberuntungan Mulai Terbuka, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Merasakan Perubahan Positif - Image
Zodiak

Pintu Keberuntungan Mulai Terbuka, 4 Shio Ini Diprediksi Segera Merasakan Perubahan Positif

Senin, 28 September 2026 | 00.02 WIB

Keberuntungan Seolah Selalu Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Dipercaya Paling Hoki - Image
Zodiak

Keberuntungan Seolah Selalu Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Dipercaya Paling Hoki

Minggu, 27 September 2026 | 23.42 WIB

Rezeki Tak Disangka-Sangka, 3 Shio Ini Diramalkan Dapat Banyak Keberuntungan - Image
Zodiak

Rezeki Tak Disangka-Sangka, 3 Shio Ini Diramalkan Dapat Banyak Keberuntungan

Minggu, 27 September 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore