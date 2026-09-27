September Bawa Keberuntungan, 9 Weton Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tak Terduga

Weton yang seperti disambut pesta rezeki besar-besaran di bulan September
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk melihat gambaran mengenai karakter dan peruntungan seseorang. Memasuki September, sejumlah weton disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan serta rezeki yang lebih terbuka.
Bulan ini digambarkan sebagai periode ketika berbagai kesempatan dapat muncul, baik melalui pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun peluang yang sebelumnya tidak terduga.
Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki besar pada September. Ramalan tersebut menggambarkan setiap weton dengan jalur keberuntungan yang berbeda.
Berikut sembilan weton yang dimaksud:
Jumat Kliwon memiliki nilai neptu 11. Dalam ramalan tersebut, weton ini dikaitkan dengan karakter intuitif dan kemampuan membaca keadaan.
Peluang finansial disebut dapat muncul melalui pekerjaan, proyek tambahan, hadiah, maupun kesempatan usaha. Kepercayaan diri dan kemampuan melihat momentum juga dipercaya membantu pemilik weton ini dalam memanfaatkan kesempatan yang datang.
Sabtu Legi memiliki neptu 9 dan digambarkan sebagai pribadi yang tegas serta memiliki daya tarik dalam lingkungan sosial.
Keberuntungan disebut bisa berasal dari pekerjaan atau proyek lama yang kembali bergerak. Ide kreatif yang sebelumnya belum berkembang juga dipercaya berpotensi memberikan hasil.
Dukungan dari orang-orang di sekitar menjadi salah satu faktor yang disebut dapat membuka kesempatan baru.
Minggu Pahing mempunyai neptu 12. Weton ini dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan keberanian dan intuisi yang kuat.
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Jawa Pos
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