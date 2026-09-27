Kabar Baik untuk 6 Shio, Rezeki Tak Terduga Disebut Segera Menghampiri

Ilustrasi Kaya raya (Freepik)
JawaPos.com – Dalam berbagai ramalan astrologi Tionghoa, perjalanan seseorang menuju kondisi finansial yang lebih baik kerap dikaitkan dengan karakter, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan peluang.
Sejumlah shio bahkan disebut sedang berada dalam fase yang penuh kesempatan. Rezeki dapat datang melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun peluang yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan langkah yang tepat. Kemampuan mengelola pemasukan, mempertimbangkan risiko, dan berani mengambil keputusan menjadi hal yang disebut penting agar kesempatan tidak berlalu begitu saja.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial setelah mengambil langkah penting. Berikut daftarnya:
Shio Naga mencakup kelahiran pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Dalam astrologi Tionghoa, masing-masing tahun tersebut dikaitkan dengan unsur yang berbeda.
Pemilik Shio Naga digambarkan memiliki karakter kuat dan kepercayaan diri tinggi. Dalam ramalan, kondisi tersebut disebut dapat mendukung terbukanya peluang finansial, termasuk melalui pekerjaan atau bidang profesi yang sedang ditekuni.
Peluang pemasukan tambahan juga disebut dapat muncul secara tidak terduga. Meski demikian, keberuntungan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan.
Tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan finansial menjadi hal penting. Perencanaan yang matang disebut dapat membantu Shio Naga mempertahankan hasil yang sudah diperoleh dan mengembangkannya.
Shio Ayam mencakup kelahiran tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Shio ini dalam ramalan dikenal memiliki kemampuan membaca situasi dan kecenderungan berpikir secara terperinci.
Karakter tersebut disebut dapat membantu mereka ketika menghadapi peluang bisnis atau keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai risiko sebelum menentukan pilihan.
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