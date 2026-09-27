Rezeki Mengalir Deras, 7 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami Mengumpulkan Harta

seseorang yang ekonominya elit dan sulit miskin./Freepik/freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, kondisi finansial seseorang kerap dikaitkan dengan keseimbangan unsur, energi alam, serta berbagai simbol keberuntungan. Salah satunya adalah kepercayaan mengenai peran dewa rezeki dalam perjalanan ekonomi seseorang.
Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang finansial. Mereka digambarkan mampu melihat kesempatan, mengembangkan usaha, atau mengelola sumber daya dengan cara yang dapat membuka jalan menuju kemakmuran.
Dalam ramalan tersebut, keberuntungan tidak selalu berarti mendapatkan uang secara tiba-tiba. Ada pula yang menggambarkannya sebagai kemampuan menemukan peluang, membangun relasi, bekerja secara konsisten, hingga mengambil keputusan finansial pada waktu yang tepat.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki kedekatan dengan sumber kekayaan berdasarkan ramalan klasik Tiongkok. Berikut daftarnya:
Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cermat, cepat berpikir, dan pandai menyusun strategi. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mampu melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.
Dalam urusan finansial, pemilik shio ini digambarkan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Mereka cenderung memperhitungkan risiko sebelum menentukan langkah.
Kemampuan membaca situasi tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang membangun bisnis, mengembangkan usaha, maupun mengelola investasi.
Naga merupakan salah satu simbol kekuatan dan kejayaan dalam budaya Tiongkok. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri serta kemampuan memimpin yang kuat.
Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperoleh kepercayaan dari orang lain. Jaringan yang luas juga disebut dapat membuka kesempatan baru dalam pekerjaan maupun bisnis.
Dalam ramalan, peluang finansial Shio Naga dikaitkan dengan keberanian mengambil peran besar dan kemampuan menggerakkan orang di sekitarnya.
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Jawa Pos
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