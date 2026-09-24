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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 25 September 2026 | 06.24 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Disebut Paling Mujur soal Harta

seseorang yang dekat dengan kekayaan - Image

seseorang yang dekat dengan kekayaan

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan peruntungan seseorang. Salah satu hal yang banyak dibicarakan adalah keberuntungan dalam urusan materi, termasuk peluang memperoleh kehidupan yang lebih mapan.

Ada shio yang dipercaya harus melalui proses panjang sebelum menikmati hasil, sementara lainnya digambarkan memiliki jalan rezeki yang relatif lancar. Namun, berbagai gambaran tersebut merupakan bagian dari tradisi astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti akan kaya.

Dilansir dari berbagai pembahasan mengenai astrologi Tiongkok, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

1. Shio Naga

Naga dalam tradisi Tiongkok sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Karakter tersebut dalam ramalan dipercaya dapat membuka banyak kesempatan bagi pemiliknya.

Keberuntungan finansial Shio Naga disebut bisa datang melalui jabatan, proyek besar, jaringan pertemanan, maupun kepercayaan yang diberikan orang lain. Alih-alih hanya mengandalkan kerja keras, mereka digambarkan mampu memperoleh peluang karena kemampuan memimpin dan membangun koneksi.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdik, gesit, dan pandai membaca peluang. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya memiliki kemampuan melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Keberuntungan dapat muncul dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten, seperti mengatur tabungan, mengembangkan usaha, atau memanfaatkan peluang yang awalnya terlihat sederhana.

3. Shio Kerbau

Ketekunan dan kesabaran menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Kerbau. Mereka dipercaya lebih nyaman membangun sesuatu secara bertahap daripada mengejar hasil secara instan.

Menurut ramalan, pola tersebut dapat membantu mereka menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Kekayaan yang diperoleh juga digambarkan cenderung dikumpulkan dan dikelola dalam jangka panjang, termasuk dalam bentuk aset yang dapat diwariskan.

4. Shio Kelinci

Pemilik Shio Kelinci dikenal memiliki pembawaan lembut, ramah, dan pandai menjaga hubungan dengan orang lain. Sifat tersebut dalam astrologi Tiongkok dipercaya dapat menjadi salah satu pintu datangnya peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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