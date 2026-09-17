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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 04.49 WIB

7 Weton Spesial: Disayang Semesta, Harta Berlimpah, Kaya Raya dan Status Mulia

Ilustrasi pembawa keadilan dan harta berlimpah (freepik) - Image

Ilustrasi pembawa keadilan dan harta berlimpah (freepik)

JawaPos.com – Beberapa weton spesial ini diyakini sebagai golongan pilihan yang selalu disayang semesta karena pancaran energi hidupnya begitu kuat dan selaras dengan alam.

Dalam kehidupannya, weton spesial tersebut seringkali dipandang memiliki jalan yang mudah untuk menggapai harta berlimpah tanpa harus terjebak pada kesengsaraan.

Bukan hanya soal materi, status mulia juga mengikuti mereka karena sifat terhormat serta kedudukannya yang dihargai banyak orang.

Keistimewaan weton ini membuatnya dipandang sebagai sosok dengan kehidupan penuh keberlimpahan sekaligus kemuliaan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, dijelaskan bahwa ada tujuh weton spesial yang disayang semesta, harta berlimpah dan status mulia.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi memiliki magnetisme alami yang menarik peluang usaha dari berbagai arah dengan nilai neptu 14.

Keseimbangan sempurna antara kemampuan logika dan naluri bisnis membuat mereka selalu tepat dalam mengambil keputusan finansial.

Keterampilan membangun relasi yang kuat menjadi kunci utama kesuksesan mereka dalam meraih kekayaan berkelanjutan.

Tantangan terbesar adalah kecenderungan mengambil risiko tinggi yang dapat menguras keuntungan dalam waktu singkat.

Editor: Hanny Suwindari
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