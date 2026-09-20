8 Weton Istimewa Tak Diduga Berhasil Jadi Konglomerat Berkat Usahanya Sendiri Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam hidup, semua orang pasti menginginkan kesuksesan dan banyaknya rezeki.

Namun, jalan menuju keberhasilan sering kali penuh rintangan.

Banyak yang harus melewati ujian, ejekan, hingga kesulitan dari orang-orang di sekitar mereka.

Meskipun begitu, ada beberapa individu yang bisa menunjukkan bahwa usaha keras, tekad yang kuat, dan keyakinan dapat membawa mereka menuju puncak keberhasilan.

Primbon Jawa, sebagai warisan dari nenek moyang yang mengandung banyak filosofi, menyatakan bahwa terdapat beberapa weton khusus yang dianugerahi ketahanan luar biasa.

Mereka dikenal tidak mudah terguncang oleh hinaan, tidak terpengaruh oleh ejekan, dan malah menjadikan tantangan sebagai pendorong untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton ini diprediksi akan sukses sebagai konglomerat dengan rezeki yang mengalir deras, seperti meraih harta langit.

Siapa saja mereka? Ayo kita simak satu per satu.

1. Weton Senin Pahing – Sang Visioner yang Tak Pernah Menyerah