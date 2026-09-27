Uang Datang Silih Berganti! 7 Weton Ini Disebut Punya Tibo Sugih Menurut Primbon Jawa

seseorang yang terhindar dari kemiskinan./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, primbon menjadi salah satu warisan budaya yang sejak dahulu digunakan sebagian masyarakat sebagai rujukan untuk memahami berbagai hal dalam kehidupan. Perhitungan weton, misalnya, kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga persoalan rezeki.

Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon adalah tibo sugih. Istilah tersebut secara umum digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan harta dan kesejahteraan.

Dalam kepercayaan tersebut, hari kelahiran dan pasaran seseorang dianggap memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan rezekinya. Karena itu, sejumlah kombinasi weton kemudian dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh kemudahan dalam urusan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan tibo sugih dan dipercaya mempunyai aliran rezeki yang melimpah. Berikut daftarnya:

1. Minggu Pon Minggu Pon menjadi salah satu weton yang disebut mempunyai daya tarik kuat dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya memiliki kemampuan membaca keadaan dan melihat peluang dengan cukup baik.

Kecerdikan tersebut diyakini dapat membantu mereka mengembangkan berbagai usaha. Bahkan, kesempatan yang awalnya terlihat sederhana disebut dapat berubah menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

2. Selasa Wage Pemilik weton Selasa Wage dalam primbon kerap digambarkan memiliki peruntungan finansial yang baik. Berbagai peluang dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan primbon, tantangan yang mereka hadapi juga sering dianggap dapat membuka jalan menuju kesempatan baru. Karena itulah, Selasa Wage dimasukkan dalam daftar weton yang disebut memiliki tibo sugih.

3. Rabu Legi Keunggulan Rabu Legi disebut terletak pada kemampuan menjalin hubungan dengan banyak orang. Lingkungan sosial yang luas dipercaya dapat menjadi salah satu jalan datangnya kesempatan dan rezeki.

Mereka juga dianggap mudah memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Relasi yang terbangun dengan baik kemudian dipercaya dapat membantu membuka berbagai peluang dalam kehidupan.

4. Jumat Kliwon Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup sering dibicarakan dalam tradisi primbon Jawa. Selain dikaitkan dengan karakter yang kuat, weton ini juga dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam perkara materi.

Menurut kepercayaan tersebut, peluang mendapatkan rezeki bisa muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pekerjaan hingga usaha. Ketika menghadapi kesulitan, mereka juga disebut memiliki kemampuan untuk kembali bangkit dan mencari jalan keluar.

5. Sabtu Pahing Orang yang lahir pada Sabtu Pahing dipercaya memiliki karakter pekerja keras dan berenergi besar. Sifat tersebut dianggap menjadi modal penting untuk mengejar tujuan serta membangun kehidupan yang lebih mapan.