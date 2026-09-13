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Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 02.58 WIB

Lahir dengan Aura Pembawa Rezeki, Ini 6 Weton Tibo Sugih yang Dipercaya Penuh Hoki

Ilustrasi seseorang yang hartanya gampang dicari - Image

Ilustrasi seseorang yang hartanya gampang dicari

JawaPos.com – Rezeki setiap orang tentu tidak selalu datang dengan cara yang sama. Ada yang memperolehnya melalui kerja keras, membangun usaha, karier, maupun hubungan baik dengan orang lain.

Dalam budaya Jawa, kelahiran seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton yang dipercaya memiliki gambaran tertentu mengenai karakter dan perjalanan hidup. Salah satu istilah yang dikenal dalam kepercayaan tersebut adalah tibo sugih, yang secara sederhana menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki peruntungan menuju kemakmuran.

Kepercayaan ini tidak berarti kekayaan bisa diperoleh tanpa usaha. Justru, karakter, kerja keras, kemampuan melihat kesempatan, dan hubungan sosial sering dianggap sebagai bagian yang membantu membuka jalan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut mempunyai aura penarik rezeki dan masuk dalam kategori tibo sugih menurut primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Pon

Minggu Pon dipercaya mempunyai karakter yang kuat dan berwibawa. Sosok yang lahir pada weton ini disebut mampu membuat orang lain memberikan kepercayaan kepadanya.

Sikap bijaksana dan kemampuan mengambil keputusan membuat mereka dianggap cocok memegang tanggung jawab besar. Dari kepercayaan yang diberikan orang lain itulah, menurut primbon, berbagai kesempatan dapat terbuka.

Rezeki bagi Minggu Pon pun dipercaya dapat datang melalui pekerjaan, jabatan, kerja sama, maupun kesempatan yang muncul dari lingkungan sosial.

2. Selasa Wage

Selasa Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat juang tinggi. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan cenderung terus mencari cara untuk mencapai tujuan.

Dalam urusan rezeki, ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan utama. Mereka dinilai mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia dan mengubahnya menjadi hasil yang menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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