15 Weton yang Dipercaya Sulit Kekurangan, Disebut Punya Tuah Tibo Sugih

JawaPos.com – Dalam tradisi dan perhitungan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup populer adalah “tibo sugih”, yang secara sederhana menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran.

Pemilik weton tertentu disebut mempunyai peruntungan yang membuat kondisi ekonominya relatif mudah bangkit ketika menghadapi kesulitan. Rezeki dipercaya dapat hadir melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun peluang lain yang tidak selalu terduga.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 15 weton yang disebut memiliki peruntungan tibo sugih menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon Rabu Pon disebut memiliki karakter yang cermat dan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Dalam tafsir Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Kecerdasan dan cara berpikir yang terarah menjadi modal ketika mereka menjalankan pekerjaan maupun usaha.

Karena itu, Rabu Pon kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun kondisi finansial secara bertahap.

2. Minggu Pahing Pemilik Minggu Pahing dipercaya memiliki semangat besar dalam mengejar target kehidupan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang optimistis dan tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi hambatan. Sifat tersebut dianggap dapat membantu mereka mengejar peningkatan karier maupun kondisi ekonomi.