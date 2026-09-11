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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 04.30 WIB

Bukan Kaya Mendadak! 5 Weton Tibo Sugih Ini Dipercaya Selalu Menuai Hasil dari Usahanya

seseorang yang tak perlu gusar soal kekayaan ./Freepik. - Image

seseorang yang tak perlu gusar soal kekayaan ./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan tersebut kerap digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk jodoh, pekerjaan, hingga peruntungan rezeki.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki karakter “tibo sugih”, istilah yang dalam konteks ramalan kerap dikaitkan dengan peluang mencapai kehidupan berkecukupan atau kaya.

Kelompok weton ini bukan digambarkan sebagai pribadi yang memperoleh harta secara instan. Sebaliknya, mereka dipercaya mempunyai keberuntungan yang tumbuh melalui ketekunan, kesabaran, dan usaha yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang disebut sebagai weton unggulan tibo sugih menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing

Kamis Pahing mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai Kamis 8 dan Pahing 9. Dalam berbagai tafsir Primbon Jawa, angka tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat dan memiliki daya juang tinggi.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai orang yang gigih ketika mengejar sesuatu. Mereka tidak mudah menyerah hanya karena menghadapi hambatan dan cenderung mencari jalan keluar ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana.

Salah satu kelebihannya adalah kemampuan melihat peluang di tengah kesulitan. Karena itu, mereka dipercaya dapat berkembang dalam berbagai bidang, baik sebagai pekerja profesional maupun pelaku usaha.

Peruntungan finansial Kamis Pahing lebih sering digambarkan sebagai hasil dari proses panjang. Kekayaan tidak datang secara tiba-tiba, tetapi bertumbuh sedikit demi sedikit melalui kerja keras dan konsistensi.

2. Selasa Wage

Selasa Wage memiliki neptu 7, hasil penjumlahan nilai Selasa 3 dan Wage 4. Meski jumlah neptunya relatif kecil, weton ini tetap dianggap mempunyai karakter yang kuat dalam hal ketekunan.

Pemilik Selasa Wage biasanya digambarkan sebagai pribadi sederhana, hemat, dan tidak mudah tergoda untuk mengejar hasil secara instan. Mereka lebih memilih membangun kehidupan secara perlahan dengan perencanaan yang matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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