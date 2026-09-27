Hidup Penuh Berkah, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Selalu Terbuka

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, primbon dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang memuat berbagai perhitungan mengenai kehidupan. Salah satunya adalah weton, yaitu perpaduan hari lahir dan pasaran yang dalam kepercayaan tertentu digunakan untuk melihat karakter, rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup seseorang.

Bagi sebagian masyarakat, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perhitungannya juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan keberuntungan seseorang. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kemudahan dalam urusan rezeki. Enam weton berikut dipercaya memiliki karakter dan energi positif yang membuat jalan kehidupannya terasa lebih mudah.

1. Senin Legi Orang yang lahir pada Senin Legi dalam primbon kerap digambarkan mempunyai karakter yang menarik dan mudah mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar. Sifat tersebut dipercaya dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Dalam urusan pekerjaan atau usaha, berbagai gagasan yang dimiliki pemilik weton ini disebut berpotensi berkembang menjadi peluang baru. Karena itu, Senin Legi sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh kesempatan dan kondisi finansial yang relatif baik.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam mencari rezeki. Peluang finansial bagi pemilik weton ini disebut dapat muncul dari berbagai arah, termasuk melalui hubungan sosial dan kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Rabu Pahing. Dengan memanfaatkan kesempatan secara tepat, mereka dipercaya dapat mengembangkan usaha meski dimulai dari sesuatu yang sederhana.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap mendapat perhatian dalam tradisi primbon Jawa karena dikaitkan dengan karakter yang kuat, karisma, dan sisi spiritual. Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai kehidupan yang diinginkan.

Kepercayaan tersebut membuat Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki keberuntungan cukup kuat. Namun, hasil kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kondisi nyata yang dijalani setiap orang.