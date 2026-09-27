Hidup Penuh Berkah, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Selalu Terbuka

seseorang yang hartanya melebihi nalar./Freepik/mark2eko
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, primbon dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang memuat berbagai perhitungan mengenai kehidupan. Salah satunya adalah weton, yaitu perpaduan hari lahir dan pasaran yang dalam kepercayaan tertentu digunakan untuk melihat karakter, rezeki, jodoh, hingga perjalanan hidup seseorang.
Bagi sebagian masyarakat, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perhitungannya juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan keberuntungan seseorang. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kemudahan dalam urusan rezeki. Enam weton berikut dipercaya memiliki karakter dan energi positif yang membuat jalan kehidupannya terasa lebih mudah.
Orang yang lahir pada Senin Legi dalam primbon kerap digambarkan mempunyai karakter yang menarik dan mudah mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar. Sifat tersebut dipercaya dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.
Dalam urusan pekerjaan atau usaha, berbagai gagasan yang dimiliki pemilik weton ini disebut berpotensi berkembang menjadi peluang baru. Karena itu, Senin Legi sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh kesempatan dan kondisi finansial yang relatif baik.
Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam mencari rezeki. Peluang finansial bagi pemilik weton ini disebut dapat muncul dari berbagai arah, termasuk melalui hubungan sosial dan kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Rabu Pahing. Dengan memanfaatkan kesempatan secara tepat, mereka dipercaya dapat mengembangkan usaha meski dimulai dari sesuatu yang sederhana.
Jumat Kliwon kerap mendapat perhatian dalam tradisi primbon Jawa karena dikaitkan dengan karakter yang kuat, karisma, dan sisi spiritual. Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai kehidupan yang diinginkan.
Kepercayaan tersebut membuat Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki keberuntungan cukup kuat. Namun, hasil kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kondisi nyata yang dijalani setiap orang.
Pemilik weton Selasa Wage disebut memiliki kecakapan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika harus mencari jalan keluar dari persoalan pekerjaan atau bisnis. Kemampuan tersebut dalam primbon dikaitkan dengan peluang mendapatkan keuntungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022