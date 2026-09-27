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Irfan Ferdiansyah
Senin, 28 September 2026 | 06.27 WIB

Punya Karakter Kuat dan Rezeki Melimpah, 5 Weton Ini Disebut Calon Menantu Ideal

seseorang yang pantas disebut ningrat./Freepik/z99zoom - Image

seseorang yang pantas disebut ningrat./Freepik/z99zoom

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang. Weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, rezeki, hingga hubungan seseorang dengan pasangan.

Beberapa weton bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung kehidupan rumah tangga dan kondisi finansial yang baik. Mereka digambarkan sebagai sosok pekerja keras, bertanggung jawab, serta mampu mengelola kehidupan dengan penuh perhitungan.

Karakter tersebut kemudian membuat sejumlah weton dianggap cocok menjadi pasangan hidup. Dalam kepercayaan yang berkembang, mereka bahkan digambarkan seperti memiliki "aura ningrat" karena mampu membawa kehidupan keluarga menuju kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter tersebut dan kerap dianggap sebagai calon menantu idaman menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Punya Jiwa Kepemimpinan

Pemilik weton Senin Legi dalam ramalan Primbon Jawa digambarkan sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan cukup kuat. Mereka disebut tegas, disiplin, dan terbiasa memikirkan rencana untuk masa depan.

Karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal dalam menjalankan pekerjaan maupun usaha. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan berusaha mempertahankan apa yang telah dibangun.

Dalam ramalan, perjalanan rezeki Senin Legi disebut cukup baik. Kemampuan bekerja keras dan mengambil keputusan secara tegas dipercaya dapat membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Sifat bertanggung jawab serta orientasi terhadap masa depan inilah yang membuat mereka digambarkan sebagai sosok yang menarik bagi calon mertua.

2. Rabu Kliwon – Tekun Menghadapi Tantangan

Rabu Kliwon dikenal dalam Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki semangat kerja tinggi. Pemiliknya digambarkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai hambatan.

Alih-alih menghindari tantangan, mereka disebut justru semakin terdorong untuk mencari jalan keluar. Karena itu, keberhasilan Rabu Kliwon dalam ramalan lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari proses dan perjuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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