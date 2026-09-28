6 Weton Primbon Jawa yang Dipercaya Berjiwa Dagang, Tegas Memimpin, dan Kuat Membangun Usaha Tangguh

Ilustrasi Weton Berjiwa Dagang (freepik)
JawaPos.com - Sejak dahulu, weton juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca kecenderungan watak seseorang, termasuk dalam bekerja, mengambil keputusan, membangun hubungan, hingga menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Menariknya, sejumlah penafsiran primbon Jawa mengaitkan beberapa weton dengan karakter yang dianggap mendukung dunia perdagangan, kepemimpinan, dan usaha.
Ada yang dipercaya memiliki kemauan kuat, berani mengambil keputusan, pandai membangun hubungan, hingga mempunyai ketekunan untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan.
Namun, pembahasan mengenai weton yang cocok untuk usaha sebaiknya tidak dimaknai sebagai jaminan seseorang akan sukses atau kaya.
Weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa.
Inilah 6 weton yang punya jiwa dagang yang tinggi dihimpun dari YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).
1. Senin Pon, Dipercaya Memiliki Kemauan Kuat untuk Membangun Usaha
Senin Pon menjadi salah satu weton yang dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa dikaitkan dengan karakter yang memiliki kemauan kuat.
Orang dengan weton ini dipercaya mempunyai dorongan untuk mengejar sesuatu yang telah menjadi tujuannya dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.
Dalam dunia usaha, karakter tersebut dapat menjadi modal penting. Membangun bisnis tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Ada pelanggan yang menolak, produk yang belum laku, persaingan yang semakin ketat, hingga keuntungan yang belum sesuai target.
Ketekunan diperlukan agar seseorang tidak langsung menyerah ketika menghadapi kondisi tersebut.
Namun, kemauan kuat juga perlu diimbangi dengan kemampuan membaca keadaan.
Keinginan untuk terus maju akan lebih bermanfaat apabila disertai perencanaan, evaluasi, dan kesediaan memperbaiki strategi.
Dengan demikian, karakter yang dipercaya melekat pada Senin Pon dapat dilihat sebagai dorongan untuk tetap berusaha, bukan jaminan keberhasilan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022