6 Weton Primbon Jawa yang Dipercaya Berjiwa Dagang, Tegas Memimpin, dan Kuat Membangun Usaha Tangguh

JawaPos.com - Sejak dahulu, weton juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca kecenderungan watak seseorang, termasuk dalam bekerja, mengambil keputusan, membangun hubungan, hingga menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Menariknya, sejumlah penafsiran primbon Jawa mengaitkan beberapa weton dengan karakter yang dianggap mendukung dunia perdagangan, kepemimpinan, dan usaha.

Ada yang dipercaya memiliki kemauan kuat, berani mengambil keputusan, pandai membangun hubungan, hingga mempunyai ketekunan untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Namun, pembahasan mengenai weton yang cocok untuk usaha sebaiknya tidak dimaknai sebagai jaminan seseorang akan sukses atau kaya.

Weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa.

Inilah 6 weton yang punya jiwa dagang yang tinggi dihimpun dari YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).

1. Senin Pon, Dipercaya Memiliki Kemauan Kuat untuk Membangun Usaha

Senin Pon menjadi salah satu weton yang dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa dikaitkan dengan karakter yang memiliki kemauan kuat.

Orang dengan weton ini dipercaya mempunyai dorongan untuk mengejar sesuatu yang telah menjadi tujuannya dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.

Dalam dunia usaha, karakter tersebut dapat menjadi modal penting. Membangun bisnis tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Ada pelanggan yang menolak, produk yang belum laku, persaingan yang semakin ketat, hingga keuntungan yang belum sesuai target.

Ketekunan diperlukan agar seseorang tidak langsung menyerah ketika menghadapi kondisi tersebut.

Namun, kemauan kuat juga perlu diimbangi dengan kemampuan membaca keadaan.

Keinginan untuk terus maju akan lebih bermanfaat apabila disertai perencanaan, evaluasi, dan kesediaan memperbaiki strategi.