Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Senin, 28 September 2026 | 22.16 WIB

6 Weton Primbon Jawa yang Dipercaya Berjiwa Dagang, Tegas Memimpin, dan Kuat Membangun Usaha Tangguh

Ilustrasi Weton Berjiwa Dagang (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Berjiwa Dagang (freepik)

JawaPos.com - Sejak dahulu, weton juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca kecenderungan watak seseorang, termasuk dalam bekerja, mengambil keputusan, membangun hubungan, hingga menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Menariknya, sejumlah penafsiran primbon Jawa mengaitkan beberapa weton dengan karakter yang dianggap mendukung dunia perdagangan, kepemimpinan, dan usaha. 

Ada yang dipercaya memiliki kemauan kuat, berani mengambil keputusan, pandai membangun hubungan, hingga mempunyai ketekunan untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Namun, pembahasan mengenai weton yang cocok untuk usaha sebaiknya tidak dimaknai sebagai jaminan seseorang akan sukses atau kaya. 

Weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. 

Inilah 6 weton yang punya jiwa dagang yang tinggi dihimpun dari YouTube Kidung Primbon pada Senin (28/09).

1. Senin Pon, Dipercaya Memiliki Kemauan Kuat untuk Membangun Usaha

Senin Pon menjadi salah satu weton yang dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa dikaitkan dengan karakter yang memiliki kemauan kuat. 

Orang dengan weton ini dipercaya mempunyai dorongan untuk mengejar sesuatu yang telah menjadi tujuannya dan tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.

Dalam dunia usaha, karakter tersebut dapat menjadi modal penting. Membangun bisnis tidak selalu berjalan sesuai harapan. 

Ada pelanggan yang menolak, produk yang belum laku, persaingan yang semakin ketat, hingga keuntungan yang belum sesuai target. 

Ketekunan diperlukan agar seseorang tidak langsung menyerah ketika menghadapi kondisi tersebut.

Namun, kemauan kuat juga perlu diimbangi dengan kemampuan membaca keadaan. 

Keinginan untuk terus maju akan lebih bermanfaat apabila disertai perencanaan, evaluasi, dan kesediaan memperbaiki strategi. 

Dengan demikian, karakter yang dipercaya melekat pada Senin Pon dapat dilihat sebagai dorongan untuk tetap berusaha, bukan jaminan keberhasilan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Weton Ini Dipercaya Panen Rezeki Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Nyaman Serba Berkecukupan! - Image
Zodiak

7 Weton Ini Dipercaya Panen Rezeki Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Nyaman Serba Berkecukupan!

Jumat, 25 September 2026 | 22.28 WIB

6 Weton yang Konon Mudah Mendapat Peluang Finansial Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

6 Weton yang Konon Mudah Mendapat Peluang Finansial Menurut Primbon Jawa

Selasa, 22 September 2026 | 20.27 WIB

6 Weton dengan Arus Rezeki Deras Menurut Primbon Jawa, Ada yang Disebut Bakal Jadi Sultan - Image
Zodiak

6 Weton dengan Arus Rezeki Deras Menurut Primbon Jawa, Ada yang Disebut Bakal Jadi Sultan

Senin, 21 September 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore