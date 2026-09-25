Punya Karakter Kuat, 5 Shio Ini Disebut Mudah Membuka Jalan Menuju Kesuksesan

Ilustrasi shio yang sukses. (Magnific)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal gigih, ada pula yang dianggap memiliki kemampuan membaca peluang atau membangun hubungan dengan orang lain.
Sejumlah shio bahkan kerap dikaitkan dengan ambisi, keberanian mengambil kesempatan, serta kemampuan bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan. Karakter-karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan seseorang dalam mengejar pencapaian dan kemapanan finansial.
Dilansir dari naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung jalan menuju kesuksesan dan kekayaan.
Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok yang cermat dan pandai menyusun strategi. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Alih-alih melewatkan peluang kecil, Tikus cenderung memanfaatkannya dengan perhitungan yang matang. Dari kesempatan sederhana tersebut, mereka dipercaya dapat menciptakan hasil yang lebih besar.
Kemampuan beradaptasi dan kecerdikan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini dalam urusan pekerjaan maupun finansial.
Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam budaya Tiongkok dan kerap diasosiasikan dengan kekuatan serta keberuntungan.
Orang yang lahir di bawah shio Naga dipercaya memiliki daya pengaruh yang besar. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil peran dan mampu menarik perhatian di lingkungan sekitarnya.
Bagi Naga, keberuntungan tidak selalu berkaitan dengan materi. Pengaruh, kepercayaan dari orang lain, serta kesempatan untuk berkembang juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan yang dapat membuka jalan menuju pencapaian lebih besar.
Berbeda dengan karakter yang agresif, Kelinci lebih sering digambarkan memiliki pembawaan lembut dan tenang. Meski demikian, sifat tersebut justru dipercaya menjadi salah satu kekuatannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022