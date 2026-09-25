Punya Karakter Kuat, 5 Shio Ini Disebut Mudah Membuka Jalan Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal gigih, ada pula yang dianggap memiliki kemampuan membaca peluang atau membangun hubungan dengan orang lain.

Sejumlah shio bahkan kerap dikaitkan dengan ambisi, keberanian mengambil kesempatan, serta kemampuan bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan. Karakter-karakter tersebut dipercaya dapat mendukung perjalanan seseorang dalam mengejar pencapaian dan kemapanan finansial.

Dilansir dari naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung jalan menuju kesuksesan dan kekayaan.

1. Shio Tikus Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok yang cermat dan pandai menyusun strategi. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Alih-alih melewatkan peluang kecil, Tikus cenderung memanfaatkannya dengan perhitungan yang matang. Dari kesempatan sederhana tersebut, mereka dipercaya dapat menciptakan hasil yang lebih besar.

Kemampuan beradaptasi dan kecerdikan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini dalam urusan pekerjaan maupun finansial.

2. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam budaya Tiongkok dan kerap diasosiasikan dengan kekuatan serta keberuntungan.

Orang yang lahir di bawah shio Naga dipercaya memiliki daya pengaruh yang besar. Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil peran dan mampu menarik perhatian di lingkungan sekitarnya.

Bagi Naga, keberuntungan tidak selalu berkaitan dengan materi. Pengaruh, kepercayaan dari orang lain, serta kesempatan untuk berkembang juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan yang dapat membuka jalan menuju pencapaian lebih besar.