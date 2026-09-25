Tak Sekadar Beruntung! 5 Shio Ini Disebut Punya Bakat Alami untuk Meraih Kesuksesan

JawaPos.com - Astrologi Tiongkok kerap digunakan sebagai sarana untuk mengenali karakter, potensi, serta sisi kuat yang dipercaya dimiliki seseorang berdasarkan shio kelahirannya.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang sering dikaitkan dengan karakter berani, ambisius, kreatif, karismatik, hingga memiliki kemampuan memimpin. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka mudah menarik perhatian dan menjadi sosok yang diperhitungkan di lingkungannya.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang dalam astrologi Tiongkok kerap digambarkan memiliki bakat menonjol dan berpotensi menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya.

Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi serta karakter yang berani. Mereka disebut mampu tampil menonjol dan tidak ragu mengambil keputusan besar demi mencapai tujuan.

Sikap tegas, karisma, dan keberanian menghadapi tantangan membuat Macan kerap diasosiasikan dengan sosok pemimpin. Kreativitas dan kemampuan memengaruhi orang lain juga menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio ini.

Shio Ayam

Shio Ayam sering digambarkan sebagai pribadi yang disiplin, fokus, dan memiliki daya tahan kuat. Mereka cenderung tidak terburu-buru mengejar hasil, tetapi terus bekerja secara konsisten hingga target tercapai.

Kemampuan menyusun strategi serta ketekunan menjadi kekuatan yang menonjol. Mereka dipercaya mampu tetap fokus menghadapi tekanan dan perlahan membangun pencapaian dari bawah hingga mencapai posisi yang lebih tinggi.

Shio Tikus

Sebagai shio pertama dalam siklus zodiak Tiongkok, Tikus kerap dikaitkan dengan keberanian untuk mengambil langkah lebih dahulu. Mereka disebut memiliki semangat kompetitif serta dorongan kuat untuk mencoba sesuatu yang baru.

Keberanian, kreativitas, dan kemampuan melihat peluang membuat Shio Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang inovatif. Mereka juga tidak mudah gentar ketika harus menghadapi persaingan.

Shio Kambing