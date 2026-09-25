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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 26 September 2026 | 05.53 WIB

Punya Mental Juara! 7 Shio yang Diprediksi Mudah Melesat Menuju Kesuksesan

Shio yang pasti melesat ke puncak sukses kaya raya apapun kerjanya - Image

Shio yang pasti melesat ke puncak sukses kaya raya apapun kerjanya

JawaPos.com – Dalam berbagai ramalan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaungi tahun kelahirannya. Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki sifat yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan.

Kecerdasan, keberanian, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, hingga ketekunan menjadi beberapa karakter yang disebut dapat membantu seseorang menghadapi tantangan dalam pekerjaan maupun kehidupan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki karakter kuat sehingga berpeluang mencapai kesuksesan dan kemapanan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Berikut tujuh shio yang dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan potensi sukses dan kemampuan mengembangkan kelebihan masing-masing:

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki pola pikir cepat dan kemampuan menganalisis keadaan dengan baik. Mereka disebut mampu melihat peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Keberanian mengambil keputusan serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan menjadi salah satu kelebihan mereka. Ketika menghadapi situasi baru, Shio Tikus cenderung mencari strategi agar tetap bisa mencapai tujuan.

Kegigihan dan kecerdikan tersebut dipercaya dapat membantu mereka berkembang dalam berbagai jenis pekerjaan. Selama mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, Shio Tikus dinilai punya peluang untuk mencapai pencapaian tinggi.

2. Shio Naga

Shio Naga identik dengan karakter penuh percaya diri, berani, dan memiliki semangat yang kuat. Mereka biasanya tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka disebut mampu menjadi sosok yang memberikan motivasi kepada lingkungan sekitar.

Dalam ramalan, keberanian tersebut menjadi modal bagi Shio Naga untuk mengejar target besar. Dengan usaha yang konsisten dan arah yang tepat, mereka dipercaya mampu membangun pencapaian yang membanggakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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