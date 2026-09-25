Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial di Akhir September

seseorang yang hidup naik level./Freepik/Ethan Hunt
JawaPos.com – Peruntungan finansial dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan masing-masing shio. Dalam ramalan, ada periode tertentu yang dipercaya membawa peluang lebih besar bagi sebagian orang.
Ketika kesempatan datang pada waktu yang tepat, kondisi finansial seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan. Mulai dari bisnis yang berkembang, proyek yang menghasilkan keuntungan, hingga datangnya peluang baru yang sebelumnya tidak disangka.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan finansial menjelang penghujung September. Mereka digambarkan memiliki peluang mendapatkan pemasukan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Berikut lima shio yang disebut dalam ramalan tersebut.
1. Shio Naga
Naga sering diasosiasikan dengan karakter penuh percaya diri, berani, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sifat tersebut dalam ramalan disebut dapat membantu mereka lebih mudah melihat peluang yang muncul.
Menjelang akhir September, Naga diprediksi memperoleh kesempatan dari usaha atau investasi yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal. Ada pula peluang baru yang datang secara tidak terduga.
Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain juga disebut menjadi salah satu faktor yang dapat membuka pintu kesempatan bagi pemilik shio ini.
2. Shio Kerbau
Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun dan tidak mudah meninggalkan pekerjaan sebelum memperoleh hasil. Perjuangan yang dilakukan secara konsisten dalam ramalan dikaitkan dengan peluang mendapatkan hasil finansial yang lebih besar.
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Jawa Pos
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