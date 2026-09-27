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Minggu, 27 September 2026 | 17.27 WIB

3 Shio Hoki di Akhir September 2026, Banyak Rezeki, Karier dan Uang Jalan Terus

Shio yang diramalkan hokinya di akhir September 2026 saat hidupnya banyak kedatangan rezeki hingga karier dan keuangannya jalan terus. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan hokinya di akhir September 2026 saat hidupnya banyak kedatangan rezeki hingga karier dan keuangannya jalan terus. (dok: magnific)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api ini diramalkan akan jadi salah satu periode yang bisa dimanfaatkan sebagai batu loncatan.

Bagi pihak-pihak yang menyadari hal ini, maka peluang untuk menjadi orang yang lebih mapan secara finansial itu amat terbuka.

Malahan, hal-hal baik lainya juga bisa datang ke hidup masing-masing bila cukup beruntung terpilih memperoleh hoki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan hokinya di akhir September 2026 saat hidupnya banyak kedatangan rezeki hingga karier dan keuangannya jalan terus.

1. Shio Tikus

Dalam penerawangan astrolog, nasib baik akan datang menghampiri mereka yang bershio tikus dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, mereka yang bershio satu ini akan mendapatkan banyak kelancaran dalam urusan pekerjaan.

Karier mereka dimungkinkan mengalami percepatan hingga jabatan yang lebih tinggi bisa didapatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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