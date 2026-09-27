Bukan Sekadar Hoki! 3 Shio Ini Diprediksi Mampu Menikmati Kehidupan Serba Berkecukupan

Ilustrasi shio yang ditakdirkan jadi jutawan (freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan, memiliki kondisi finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Namun, perjalanan menuju kekayaan tentu berbeda-beda. Ada yang mencapainya melalui kerja keras dan perencanaan matang, sementara sebagian lainnya percaya bahwa faktor keberuntungan turut berperan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan kecerdasan mengelola uang, kemampuan membaca kesempatan, serta naluri bisnis yang mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk menikmati kemapanan finansial dalam jangka panjang. Berikut gambaran karakter dan keberuntungan yang dikaitkan dengan ketiganya.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai melihat kesempatan. Mereka biasanya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan serta mempunyai kemampuan komunikasi yang mendukung hubungan dengan banyak orang.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini disebut memiliki kecenderungan berhati-hati dalam menggunakan uang. Kemampuan mengatur pengeluaran sekaligus mencari sumber pemasukan baru membuat mereka dipercaya punya peluang membangun kondisi ekonomi yang stabil. Jika kemampuan tersebut dibarengi perencanaan yang baik, kehidupan keluarga pun berpotensi menjadi semakin berkecukupan.

2. Shio Monyet Pemilik Shio Monyet sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh akal dan mampu menyusun strategi ketika menghadapi berbagai situasi. Mereka juga dikenal memiliki pergaulan luas sehingga lebih mudah menemukan informasi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam pekerjaan atau bisnis, sifat adaptif menjadi salah satu keunggulan mereka. Kesempatan yang muncul dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan, terutama ketika mereka mampu berkonsentrasi pada tujuan dan tidak mudah teralihkan. Optimisme serta kemampuan membangun relasi juga dipercaya dapat membantu membuka lebih banyak peluang finansial.

3. Shio Naga Shio Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan kemakmuran. Orang yang berada di bawah shio ini sering digambarkan mempunyai ambisi besar, energi kuat, serta keberanian untuk mengejar target yang mereka inginkan.

Seiring perjalanan hidup, mereka dipercaya semakin matang dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan kesempatan. Kepercayaan yang diberikan orang lain juga dapat menjadi modal penting dalam karier maupun usaha. Karena karakter tersebut, Shio Naga dalam ramalan kerap disebut mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan dan menikmati kenyamanan finansial dalam jangka panjang.