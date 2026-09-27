Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Minggu, 27 September 2026 | 23.49 WIB

Bukan Sekadar Hoki! 3 Shio Ini Diprediksi Mampu Menikmati Kehidupan Serba Berkecukupan

Ilustrasi shio yang ditakdirkan jadi jutawan (freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan, memiliki kondisi finansial yang mapan menjadi impian banyak orang. Namun, perjalanan menuju kekayaan tentu berbeda-beda. Ada yang mencapainya melalui kerja keras dan perencanaan matang, sementara sebagian lainnya percaya bahwa faktor keberuntungan turut berperan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan kecerdasan mengelola uang, kemampuan membaca kesempatan, serta naluri bisnis yang mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peluang besar untuk menikmati kemapanan finansial dalam jangka panjang. Berikut gambaran karakter dan keberuntungan yang dikaitkan dengan ketiganya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai melihat kesempatan. Mereka biasanya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan serta mempunyai kemampuan komunikasi yang mendukung hubungan dengan banyak orang.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini disebut memiliki kecenderungan berhati-hati dalam menggunakan uang. Kemampuan mengatur pengeluaran sekaligus mencari sumber pemasukan baru membuat mereka dipercaya punya peluang membangun kondisi ekonomi yang stabil. Jika kemampuan tersebut dibarengi perencanaan yang baik, kehidupan keluarga pun berpotensi menjadi semakin berkecukupan.

2. Shio Monyet

Pemilik Shio Monyet sering digambarkan sebagai pribadi yang penuh akal dan mampu menyusun strategi ketika menghadapi berbagai situasi. Mereka juga dikenal memiliki pergaulan luas sehingga lebih mudah menemukan informasi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam pekerjaan atau bisnis, sifat adaptif menjadi salah satu keunggulan mereka. Kesempatan yang muncul dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan, terutama ketika mereka mampu berkonsentrasi pada tujuan dan tidak mudah teralihkan. Optimisme serta kemampuan membangun relasi juga dipercaya dapat membantu membuka lebih banyak peluang finansial.

3. Shio Naga

Shio Naga kerap diasosiasikan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan kemakmuran. Orang yang berada di bawah shio ini sering digambarkan mempunyai ambisi besar, energi kuat, serta keberanian untuk mengejar target yang mereka inginkan.

Seiring perjalanan hidup, mereka dipercaya semakin matang dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan kesempatan. Kepercayaan yang diberikan orang lain juga dapat menjadi modal penting dalam karier maupun usaha. Karena karakter tersebut, Shio Naga dalam ramalan kerap disebut mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan dan menikmati kenyamanan finansial dalam jangka panjang.

Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Faktor seperti pilihan pribadi, kesempatan, kemampuan, dan kondisi ekonomi tetap berpengaruh terhadap kehidupan finansial.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Keberuntungan Seolah Selalu Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Dipercaya Paling Hoki - Image
Zodiak

Keberuntungan Seolah Selalu Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Dipercaya Paling Hoki

Minggu, 27 September 2026 | 23.42 WIB

3 Shio Hoki di Akhir September 2026, Banyak Rezeki, Karier dan Uang Jalan Terus - Image
Zodiak

3 Shio Hoki di Akhir September 2026, Banyak Rezeki, Karier dan Uang Jalan Terus

Minggu, 27 September 2026 | 17.27 WIB

Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial di Akhir September - Image
Zodiak

Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki Finansial di Akhir September

Sabtu, 26 September 2026 | 06.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore